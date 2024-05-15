5／15盤中熱門焦點股

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今（5/15）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）不畏MSCI小降權重 台積電衝上844元天價

台積電ADR昨日再大漲至151.95美元收盤、大漲3.78％，帶動台股今（15）日開盤股價就跳空大漲，一早推升至844元大漲19元、2.3％，絲毫未受明晟（MSCI）今天調降台積電權重0.2百分點影響。

台股在此次MSCI三大指數權重整體二升一降，MSCI全球市場指數權重由1.73％上調至1.74％，調升0.01個百分點，MSCI全球新興市場指數由17.09％下調至17.07％調降0.02個百分點，MSCI亞洲除日本指數由19.92％上調至19.95％，調升0.03個百分點，最新季度權重於5月31盤後生效。

至於MSCI台灣指數成份股，除了新增奇鋐、華城，刪除力積電、譜瑞-KY、南電，指數成分股減少為88檔之外，並有16檔成分股調整在外流通股數，此次權重調升最多為新增的奇鋐，權重為0.53％，調降最多為台積電，調降0.2個百分點，權重降至47.77％。

儘管台積電權重遭小幅調降，但仍高達47.77％，無損於其股價表現，今天股價開高衝上844元之後，震盪小幅壓回一度來到837元，但到近10點半時再度穩步盤堅維持在843元大漲18元。

（工商時報 呂淑美）

（2）內資點名5檔概念股 2027年AI PC市場滲透率衝80％

台北國際電腦展「COMPUTEX」將於6/4登場，AI巨頭NVIDIA、AMD執行長都將出席演講，使得AI念股特別是AI PC族群近期再成為多頭焦點。台新投顧最新報告點選5檔AI PC概念股，包括藍天（2362）、華碩（2357）、倫飛（2364）、廣達（2382）、英業達（2356）。今早藍天盤中再觸漲停，本周連3天亮燈漲停。

英特爾預估到2025年底，全球AI PC市場將超1億台，並且隨著更多的AI應用開出，AI PC銷量可望進一步提升。台灣大華碩近日法說時也表示，AI PC對產業是重大的產品循環與變革，並期待下半年進入AI PC新產品循週期，正向看待市場需求。

此外，台新投顧也點出，微軟Windows12也會在今年年中推出，主打賣點就是更強大的AI助理功能，將大幅提升生產效率，市場估2024年AI貨量將1300萬台，滲透率達7％，2025年滲透率預計逼近30％，2026年透率會過50％，到了2027年AI PC將躍升為主流PC產品，市場滲透率逼近80％。

PC市場庫存去化已在去年第四季告終，加上AI PC刺市機需求，PC產業有望於下半年迎換機潮，台新投顧預估2024年NB出貨量將年增5.6％。

（時報資訊 任珮云）

（3）MSCI台股成分股增2減3 奇鋐最樂、南電最鬱卒

MSCI公布最新半年度調整，全球標準指數的台股成分股新增華城（1519）及奇鋐（3017）2檔，刪除譜瑞-KY（4966）、力積電（6770）、南電（8046）。今日股價也各自反應，新增2檔皆漲、刪除3個股皆墨，漲勢以奇鋐續彈約3％最佳，跌幅則以南電回測月線最大。

新增個股中，華城今日股價開高在790元，並一度重返800關、達804元，惟漲多反壓仍在，股價先拚站穩5日線；奇鋐股價開高在659元後，一度衝上672元，躍過5日線。

刪除個股中，譜瑞-KY股價開低在757元，並持續回落、站低見744元，5日線告失；力積電股價開低為24.55元，跌幅逾2％，跌落5日線下；南電股價開低在188元，丟失5日線以外，續向下回測月線，跌幅近3％。

（時報資訊 李慧蘭）

（4）盤中熱門焦點股

1.台積電（2330）：昨夜ADR強彈3.78％，激勵股價改寫844元新天價。

2.所羅門（2359）：輝達黃仁勳助陣機器人題材，跳空漲停再創高。

3.藍天（2362）：首季EPS1.42元衝六年新高，外資已連4買7279張，多方有靠山，再跳空、亮燈漲停。

4.佳能（2374）：基本面穩健樂觀，COMPUTEX題材蓄勢待發，盤中直奔漲停價51.2元。

5.吉茂（1587）：昨外資反手調節賣超878張，但盤初股價逆攻漲停鎖死，漲停買單高掛逾7千張。

6.能率（5392）：沾光日企豐田，Q1每股淨值33.8元創高，股價震盪走高逾7.5％，突破34元關卡。

7.世芯-KY（3661）：亞馬遜參與公司私募案，每股定價2382元，總投入資金約5.35億元。股價跳空開漲停，盤中震盪漲逾7％。

8.潤泰全（2915）：首季EPS4.28元，賺贏去年同期，盤初不畏昨法人轉賣超3476張，股價強彈逾8％，吞掉昨日黑棒。

9.遠百（2903）：4月合併營收年減8.6％，但接續母親節、端午節等可望增添5月動能，股價盤初彈升近4％，收復5日線。

10.三商（2905）：4月營收月增5.29％、年增280.95％，前4月年增58.065，股價續揚逾2％，再寫波段高。

11.第一銅（2009）：獲列MSCI全球小型指數成分股，盤初爆量強彈逾6％，飛過月線。

12.世紀鋼（9958）：Q1獲利年增12倍，EPS衝2.66元4年半高，盤初股價一度飆上270.5元新天價，但反壓同步現蹤。

13.IKKA-KY（2250）：昨外資大舉回補129張，盤初多頭續催油門觸漲停，拉出第二根紅棒。

14.車王電（1533）：昨回測月線不破，今早多頭奮起，爆量一舉衝過5日線、季線，漲幅逾4.5％。

15.元禎（1725）：Q1淨利年增136％，早盤放量一度飆上49.3元近漲停，但反壓緊追、漲幅急縮至不到1％。

16.材料-KY（4763）：首季淨利年狂增逾300％，帶動股價走強約4.5％。

17.保瑞（6472）：第一季EPS逾7元，穩坐生技股獲利王寶座，今股價漲約3％。

18.永道-KY（6863）：外資續擴大加碼，目前已連7買，激勵今日股價勁揚逾7％，挺進逾1年高。

19.昱展新藥（6785）：新增至MSCI全球小型指數成分股，推升股價走強逾5％。

20.昇達科（3491）：4月營收創單月歷史高，外資連日加碼，一度衝高227.5元，逼近歷史高。

21.川湖（2059）：第1季EPS2.48元創史上最佳，外資買盤歸隊，反攻叩關1300元。

22.敬鵬（2355）：首季財報佳績持續發酵，續上行走高逾2.5％，再寫反彈高點。

23.新日興（3376）：受惠蘋果加快摺疊裝置研發速度，三大法人昨日買超1117張，走高衝關190元。

24.鴻海（2317）：首季EPS1.59元沒有太大驚喜，盤初急殺3％打到165元附近嚇壞眾人，隨後上拉到170處。

25.奇鋐（3017）：MSCI季調，加入台股全球標準成分股，走高近3.5％成功突破5日線。

26.英業達（2356）：法說會後人走茶涼，大幅拉低6％以上，面臨55元支撐。

27.宏璟（2527）：旗下開發案挹注後市看好，40元上方守住展開反彈，早盤一度飆高5％。

38.豐藝（6189）：三大法人昨日賣超收斂，電通類股多頭點火，早盤勁揚逾7.5％並站上所有均線。

29.陽明（2609）：4月盈餘年增逾9成，EPS0.84元，Q2獲利可望優於Q1，股價高檔震盪。

30.龍德造船（6753）：第一季毛利率32％高水準，EPS2.37元；股價創高後拉回。

31.長榮（2603）：第一季每股賺8.14元符合預期，漲多回吐賣壓出籠。

32.華城（1519）：新列入MSCI台股成分股，跳空開高，但盤中漲幅收斂。

33.訊芯-KY（6451）：第1季每股虧損0.81元，去年度現金股利2.46元，開低走高。

34.敦泰（3545）：第1季每股盈餘0.54元，股價開高。

35.信驊（5274）攜施耐德電機/巽晨國際，共拓資料中心商機，股價走平坐穩股王。

36.大亞（1609）：第一季少了業外收益挹注，EPS從去年同期2.65元降為0.34元，股價仍向上。

37.穎漢（4562）：機器人概念股續飆，一度亮紅燈，再創波段新高價。

38.譜瑞-KY（4966）：MSCI刪除台股成分股，股價開低。

（時報資訊 李慧蘭）

（5）暴噴300點又飛天 AI、集團股動起來

台股今早開高走高，再創歷史新高，開盤後最高價來到21306.32點，上漲316點。今早電子、金融、傳產齊揚，僅航運類股較為疲弱翻黑。科技股中半導體IC設計以世芯-KY（3661）及M31（6643）領漲；AI PC由藍天（2362）領攻；AI伺服器則有緯穎（6669）在盤中觸及2625元的歷史新高。而在傳產股中，潤泰集團旗下潤泰新（9945）和潤泰全（2915）盤中大漲，其中潤泰新一度觸及漲停價。

在集團股中，除潤泰集團外，近期能率集團表現也相對亮眼，包括IKKA-KY（2250）、佳能（2374）及能率（5392）今盤中都鎖住漲停價。佳能今年首季每股盈餘0.53元，公司看好車載、邊緣運算產品推升營運動能，下半年訂單能見度高，營收獲利將同步看增，全年成長動能將達雙位數。因應美國選舉變化，今年北越廠預計3Q投產。

野村投信表示，目前法說會進入高峰，AI長線趨勢不變，強勢創新科技族群將可望續漲，加上台股未來12個月企業獲利仍在上修，台股仍有持續創高的機會。由於美國利率仍維持在高檔位置，一般性消費性電子需求的能見度仍低，創新科技相關類股的能見度則仍較高，產業面展望仍以創新科技成長較為明確。

520就職行情助攻，台股下檔都有買盤擁護支撐，新執政團隊選前政見對應的相關產業受市場高度關注，如：AI、創新科技產業領域可望成為資金聚焦關鍵標的，加上COMPUTEX將於6月登場，市場將聚焦AI、邊緣AI及創新科技發展等主題。

（時報資訊 任珮云）

（6）台灣櫻花入列全球中小型指數成份股 早盤歡呼股漲

MSCI（明晟）今（15）日凌晨公布最新半年度調整，台股成為大贏家，其中，MSCI中小型指數成分股暴增28檔，廚衛電領導大廠台灣櫻花（9911）入列成為新增個股，早盤股價最高來到93元、漲幅逾2％。

台灣櫻花受惠政府節能補助方案催發買氣，推升第一季合併營收達24.15億元、年增24.3％；稅後純益3.53億元、年增62.9％，EPS達1.63元，首季營收、獲利雙創同期新高。

此外，台灣櫻花自結4月合併營收7.75億元、年增37.29％；前四月累計合併營收31.91億元、年增27.25％，單月與累計營收續創同期新高。

（工商時報 曾麗芳）