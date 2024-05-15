《熱門族群》內資點名5檔概念股 2027年AI PC市場滲透率衝80%

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【時報記者任珮云台北報導】台北國際電腦展「COMPUTEX」將於6/4登場，AI巨頭NVIDIA、AMD執行長都將出席演講，使得AI念股特別是AI PC族群近期再成為多頭焦點。台新投顧最新報告點選5檔AI PC概念股，包括藍天(2362)、華碩(2357)、倫飛(2364)、廣達(2382)、英業達(2356)。今早藍天盤中再觸漲停，本周連3天亮燈漲停。

英特爾預估到2025年底,全球AI PC市場將超1億台，並且隨著更多的AI應用開出，AI PC銷量可望進一步提升。台灣大華碩近日法說時也表示，AI PC對產業是重大的產品循環與變革，並期待下半年進入AI PC新產品循週期，正向看待市場需求。

此外，台新投顧也點出，微軟Windows 12也會在今年年中推出，主打賣點就是更強大的AI助理功能，將大幅提升生產效率，市場估2024年AI貨量將1300萬台，滲透率達7%，2025年滲透率預計逼近30%，2026年透率會過50%，到了2027年AI PC將躍升為主流PC產品，市場滲透率逼近80%。

PC市場庫存去化已在去年第四季告終，加上AI PC刺市機需求，PC產業有望於下半年迎換機潮，台新投顧預估2024年NB出貨量將年增5.6%。