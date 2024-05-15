桃園Youbike新制上路 7月起沒投保不能租借電輔車

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Youbike車禍事故屢見不鮮，但桃園市免費傷害險投保率仍僅有7成，交通局趁系統轉換之際下猛藥，規定7月起要先投保才能騎電輔車，YouBike 2.0車款上路前則都要先完成投保意願調查，否則也無法租借，盼藉此讓市民上路前可完善自身保障。

交通局表示，桃園市自2018年推行免費公共自行車傷害保險，並於2019年12月1日起規定新會員註冊時填寫個人資料即自動加保，市府持續透過多元管道宣傳，推動迄今桃園投保率約達70％，30％未投保的舊會員經問卷調查包含拒絕提供個人資料投保、未了解投保資訊等情形，針對未投保的民眾仍會持續宣傳投保重要性。

交通局指出，桃園於今年1月開始提供YouBike2.0新系統服務，並推出多元車款YouBike2.0及俗稱電輔車的YouBike2.0E，供民眾在租借有不同選擇，除了優化公共自行車服務，市府將於今年7月1日推出傷害險投保新制度，期民眾於上路前可完善自身保障。

考量電輔車（YouBike2.0E）相較於一般車輛（YouBike2.0）騎乘較省力並可更輕鬆提升車速，故新制規定會員須「完成投保」才可租借YouBike2.0E；一般車輛（YouBike2.0）則須「完成投保意願填寫」才可租借，民眾可選擇是否享有市府所提供的免費公共自行車傷害險保障，針對無意願提供個人資料投保免費傷害險之民眾，完成投保意願填寫仍可租借YouBike 2.0使用，即日起系統開放填寫投保意願。

交通局表示，之前已投保會員可直接租借車輛，不受新制影響，民眾可至YouBike官網及APP查詢投保情況，投保操作簡單快速，呼籲未投保的民眾提前至官方網站、手機APP填寫個人資料申請「免費」傷害險投保，避免新制上路後因無法租借影響騎乘權利。