ETF募集一波波 台股IC設計00947、日本龍頭00949相繼開募

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台股ETF熱度未減，除台股為各大投信一致鍾愛外，近來大漲的日股也成海外ETF的新竉，兆豐電子高息等權（00943）預計520掛牌上市，台新臺灣IC設計動能（00947）也將從520開募，另復華日本龍頭（00949）則將於6月12日開募。

台新投信看好台灣IC設計產業的長線漲升行情，推出國內首檔聚焦在IC設計產業的ETF-台新臺灣IC設計動能ETF，讓投資人一起參與IC設計產業未來多頭行情，00947毎股發行價15元，將於5月20日開始募集。

00947經理人黃鈺民指出，台灣IC設計公司不僅鞏固先進製程的領先地位，並持續擴大優勢中，為台股的高獲利族群代表，成為股王的製造機。1987年之後誕生了18個股王，皆是代表當時最夯的產業，2009年後的股王，包含聯發科、矽力KY、信驊、世芯KY等皆是IC設計公司，未來漲勢可期。

復華投信表示，復華日本龍頭追蹤指數為「NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數」，是國內首檔融合巴菲特投資哲學的日股指數，精選30檔具全球護城河優勢的日本大型產業龍頭股，成為ETF投資人掌握日股投資機會的新選擇。

復華投信指出，復華日本護城河優勢龍頭企業ETF布局主軸鎖定五大商社、半導體、製造業龍頭及內需消費等目前日股最HOT的四大投資主題，讓最具影響力的日本企業為你賺錢，預計發行價格為15元，並於6月12日起展開募集。