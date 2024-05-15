三重捷絲旅5／20優惠快閃五天 每人每晚850元起

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晶華國際酒店集團旗下捷絲旅台北三重館持續為國旅加溫，5月20日至5月24日推出「快閃我愛你」限時優惠活動，房價一萬元的家庭客房，不含早餐最低每人每晚850元起，6月底前皆可入住。官網訂房加購6月底前的高鐵車票，一律 7折起優惠，雙人左營-台北來回最高省1,800元起。

捷絲旅台北三重館提供舒適安全的住宿環境與多元味美的餐點，在Google評論中得到千餘則留言以及4.7顆星的高分口碑，是國內外商旅蒞臨新北市時的住宿首選。位於飯店一樓的「Just Cafe 捷食藝」餐廳，擁有高人氣、好口碑的精緻菜色，每日推出1至2道主廚推薦及地方特色美食，菜色嚴選來自台灣各地的新鮮食材，包括新鮮當令的沙拉吧、台式古早味料理以及眾多融匯中西料理概念的新創菜色，期望帶給旅客豐富的味蕾享受。

捷絲旅三重館位於新北市三重區三和路，緊鄰捷運蘆洲線、三重三和國中捷運站2號出口，距離國道一號三重交流道約需5分鐘車程，交通生活機能完善，飯店的設計規畫充滿紐約工業風，95間客房的平均坪數為7到9坪，全館皆為獨立空調、客房隔間牆密實並擁有大片對外落地窗，浴室則採用乾濕分離設計，格局舒適乾淨。飯店特別規劃有Extended Stay （延伸住宿）房型，不但加大房間的坪數、更增設精簡的餐廚設備及浴缸，打造真正像家一般的舒適感。