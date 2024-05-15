《產業》施耐德電機協助輝能科技 建立海外首座智慧超級工廠

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【時報記者莊丙農台北報導】施耐德電機與台灣次世代鋰陶瓷電池品牌輝能科技簽署戰略協定，將幫助建立位於法國敦克爾克的海外首座次世代鋰陶瓷電池智慧超級工廠。

本次簽署的戰略協定是繼去年5月「選擇法國高峰會」法國總統馬克宏造訪敦克爾克、輝能科技宣布投資52億歐元於敦克爾克建設次世代鋰陶瓷電池工廠後的重要進展。施耐德電機將攜手輝能科技整合各自領域的專業知識，共同開發智慧製造和能源管理系統，透過數位化配電和工業自動化系統，提升製程效率及穩定製程品質，同時致力於減少能源消耗與碳足跡。此戰略協定也顯示出施耐德電機在法國政府的綠色再工業化政策中扮演著關鍵角色。根據法國政府表示，預計至2030年，該工廠將能為敦克爾克創造出約3,000個就業機會。

法國敦克爾克超級工廠將以今年1月輝能科技、在桃園啟用的全球首座Giga等級鋰陶瓷電池工廠為原型，並於2023年完成建廠公聽會及建築概念設計。目前，敦克爾克超級工廠正在進行環境影響評估並取得相關施工許可，預計將於2027年完工並進一步投入次世代鋰陶瓷電池大規模生產。

施耐德電機參與輝能科技敦克爾克工廠初期開發與建設階段，從配電系統、數位平台、資安防護、乃至去碳化及能源採購策略擬定與執行皆全方位包辦，同時也將引入法國潔淨能源為未來永續生產製造做準備，希望藉此協助輝能科技打造永續又智慧的超級工廠，在不久的將來投入量產比鋰離子電池更強大、更安全、且充電更快的次世代鋰陶瓷電池。