美企遭價格戰痛擊 特斯拉、星巴克都完了？CNN：這1產業最慘

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 郭宜欣】美國有線電視新聞網CNN分析指出，由於大陸經濟復甦力道不如預期強勁，從消費性電子產品、汽車、服飾甚至到餐飲品牌，開始打團體價格戰，使得美國企業面臨龐大的競爭壓力，警告蘋果、麥當勞、星巴克和特斯拉等曾經在大陸賺進大量財富的企業，無法重新複製榮景，其中以電動車產業最為吃力。

去年大陸國內生產毛額GDP成長率為5.2%，創下1990年以來最差的經濟成長表現，由於大環境狀況不佳，許多民眾開始縮減支出，實際消費能力下滑，明確反映在跨國企業的財報數據上。

報導提到，幾乎所有大陸產品都在打價格戰，其中以電動車市場最為激烈，甚至已經是一場「生死大戰」，特斯拉今年4月在大陸的市佔率僅剩4%，從3月的7.7%砍半，上海工廠的出貨量也比前一個月減少近2成。

知名投資諮詢機構J Capital Research共同創辦人Anne Stevenson-Yang坦言，企業對大陸市場的態度出現改變，1990年代許多企業想了解在大陸做生意的資訊，但近幾年他們轉向了解如何撤出大陸市場，某種程度上像巴西，市場很大但經營上並不容易。

報導提到，西方企業想要像大陸企業一樣調降售價並不容易，先天上面臨更高的經營成本，研究機構Counterpoint Research資深分析師Yang Wang認為這一波窮鬼經濟會持續一陣子，但西方企業不至於完全撤出大陸，因為大陸經濟仍是主要引擎，只是經營壓力確實比較大。