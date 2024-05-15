不必到本店排隊啦！85度C攜手十八王公劉家肉粽推出蛋黃肉粽

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

搶攻端午自食與送禮商機，85度C今年攜手飄香五十年的人氣名店「十八王公劉家肉粽」合作，推出一款經典傳統「蛋黃肉粽」，粽子內餡包裹著豬肉、香菇、鹹蛋黃和蝦米等台灣在地食材，經典美味用料實在，除了鹹粽外也有甜粽，三款甜心冰粽使用冰涼的Q軟麻糬皮，再搭配紅豆牛奶、芋頭牛奶和芝麻牛奶等餡料，冰涼口感又甜蜜，三種口味甜心冰粽任選十個，附贈一款立體龍舟造型禮盒，拜拜送禮都非常合適。

85度C首次和五十年老字號「十八王公劉家肉粽」合作推出經典傳統蛋黃粽，嚴選花東圓糯米，洗後浸泡三小時，讓每顆米粒吸飽水份，後續包粽子時才能壓得緊實，泡好的糯米採用北部粽做法，加入獨門醬汁和胡椒配方均勻拌炒成香噴噴的肉粽飯，此時蒸炒過的肉粽飯才能包進粽葉裡，接著再放入台灣嚴選豬肉絲、新社香菇絲包入蝦米以及一整顆充滿油香味的鹹鴨蛋，食材精挑細選，用料實在，綁好的粽子再放入蒸籠以古法蒸炊，口感香Ｑ，每一顆肉粽都能吃到親手包製的幸福感，五顆特價368元，不必到本店排隊，全台85度C門市就能買回家品嚐十八王公知名肉粽。

吃完鹹粽可以再吃個甜點消暑一下，85度C的甜心冰粽吃起來冰涼爽口，Q軟彈牙的麻糬皮包裹三種不同口味內餡，有慢火熬煮的紅豆泥、鬆軟綿密的芋泥，以及熟炒芝麻研磨而成的黑芝麻餡，中間搭配進口鮮奶油，甜而不膩的黃金比例，沁涼Q彈，單顆原價50元，5／18到6／10前，購買85度C任一杯飲料就可以加價42元購買甜心冰粽乙個，三款甜心冰粽口味任選十個特價420元，還附贈一款立體龍舟造型手提禮盒，無論是送禮還是拜拜，帶上這一盒不僅吸睛也很澎湃。