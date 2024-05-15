《科技》首季台IC業產值年增季減 全年上看5.11兆、成長17.7%

【時報記者王逸芯台北報導】工研院產科國際所統計第一季台灣整體IC產業產值(含IC設計、IC製造、IC封裝、IC測試)，達新臺幣1兆1667億元，季衰退3.0%、年成長15.7%，其中，IC設計呈現雙成長，季成長0.1%，年成長25.1%。展望2024年，預計IC產業產值將達新臺幣5兆1134億元、年成長17.7%，且IC設計、IC製造、IC封裝以及IC測試均相較去年正成長。
數據顯示，第一季台灣整體IC產業產值(含IC設計、IC製造、IC封裝、IC測試)達新臺幣1兆1667億元，季衰退3.0%，年成長15.7%。其中，IC設計業產值為新臺幣3002億元，季成長0.1%，年成長25.1%；IC製造業為新臺幣7193億元，季衰退4.3%，年成長14.6%，其中晶圓代工為新臺幣6749億元，季衰退4.8%，年成長14.9%，記憶體與其他製造為新臺幣444億元，季成長4.0%，年成長9.4%；IC封裝業為新臺幣987億元，季衰退4.1%，年成長5.0%；IC測試業為新臺幣485億元，季衰退0.6%，年成長4.3%。
工研院產科國際所預估，2024年台灣IC產業產值達新臺幣5兆1134億元，成長17.7%。其中IC設計業產值為新臺幣1兆2617億元，較2023年成長15.1%。IC製造業為新臺幣3兆2014億元，較2023年成長20.2%，其中，晶圓代工為新臺幣2兆9932億元，年成長20.1%，記憶體與其他製造為新臺幣2082億元，年成長22.4%。IC封裝業為新臺幣4344億元，年成長10.5%。IC測試業為新臺幣2159億元，年成長13.3%。
上述金額均以新臺幣對美元匯率以31.2計算。