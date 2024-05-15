陸美首次AI對話5／14日內瓦舉行 陸：對陸限制打壓表明嚴正立場

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據中國大陸外交部美大司公眾號「寬廣太平洋」15日消息，當地時間14日，中美人工智慧政府間對話首次會議在瑞士日內瓦舉行。雙方均認識到人工智慧技術發展既面臨機遇也存在風險，重申繼續致力於落實兩國元首在舊金山達成的重要共識。

會議由中國大陸外交部北美大洋洲司司長楊濤和美國國務院關鍵和新興技術代理特使森特、白官國家安全會議技術和國家安全高級主任查布拉共同主持，中方科技部、發改委、國家網信辦、工信部、中央外辦以及美方白官國安會、國務院、商務部派人參加。雙方圍繞人工智慧科技風險、全球治理、各自關切的其他問題深入、專業，建設性地交換了意見。 雙方介紹了各自對人工智慧技術風險的看法和治理舉措以及推動人工智慧賦能經濟社會發展採取的措施。中方強調人工智慧技術是當前最受關注的新興科技，中方始終堅持以人為本、智慧向善理念，確保人工智慧技術有益、安全、公平。中方支持加強人工智慧全球治理，主張發揮聯合國主管道作用，願與包括美方在內的國際社會加強溝通協調，形成具有廣泛共識的全球人工智慧治理框架和標準規範。中方就美方在人工智慧領域對華限制打壓表明嚴正立場。 雙方均認識到人工智慧技術發展既面臨機遇也存在風險，重申繼續致力於落實兩國元首在三藩市達成的重要共識。