《美股》消息面：中美關稅角力戰；美不升息有利金價

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】消息面：

●拜登政府將對中國大陸加重進口關稅，電動車的關稅將從現行25%，大舉增至100%。義大利財長表示，下周將在G7會議中討論關稅實施後，全球貿易面臨的碎片化風險。

●野村證券認為，美國新關稅短期的衝擊有限，受影響的產品只占中國大陸對美國出口的5.9%，也就是說不到中國大陸總出口的1%。不過，歐盟與英國卻占中國大陸電動車出口的40%，若歐洲也對中國大陸課徵高額關稅，大陸的新能源車商將面臨較大壓力。

●根據美國石油協會（API）統計，上周原油庫存少310.4萬桶，預期值是減少110萬桶，其中，汽油庫存減少126.9萬桶。國際油價全面走低，紐約期油跌1.39%，每桶收78.02美元。倫敦布蘭特期油也跌1.18%，每桶收82.38美元。

●美元匯價指數偏弱，盤中一度下跌0.25%，來到104.958點，刷新6日所創波段新低。美系券商Jefferies預估，在聯準會公布政策利率之前，美元指數將進入狹幅盤整階段。

●紐約期金收漲0.7%，每盎斯為2359.9美元。現貨金一度最多漲1%，每盎斯高點曾見2359.66美元。英國金融服務公司Marex表示，美元匯價貶值有利金價走升，另外，聯準會沒說要再升息，也是金價一大利多消息。