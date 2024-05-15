陳雅頎｜台股創高 留意銅箔基板三雄

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美國14日公布4月生產者物價指數（PPI）超預期，顯示通膨壓力需要較長一段時間緩解，投資人靜待週三美國CPI數據，個股方面，迷因股續航、台積電ADR飆漲3.78％，美股主指週二全數上揚，那斯達克指數上漲0.75％，創歷史新高，與台股連動密切的費半指數上漲1.68％，520行情啟動，台股再創歷史新高，今日早盤大漲兩百餘點，一舉衝破21,000點，第二季財報今日前陸續公布完畢，獲利展望佳或有利多題材個股，有望成為盤面主流。

目前台股走勢分歧，加權指數反映台積電的走勢，上半年強勢股如營建走自己的路，五月以來相關個股面臨漲多獲利賣壓，留意拉回守穩點，待下半年建案入帳，或再有一波漲勢。獲利比較不穩定的中小型建商，股價波動會比較大，可以從大型股著手，基本面鎖定能連續五年以上獲利，代表不論景氣好壞，持續有建案在推動，加上毛利率、營利率能維持在業界平均之上、近期新案量明顯提升，營收利多可延續至下半年，長線拉回轉強可再加碼分批布局。

目前市場預估最快9月降息一碼，當時間越來越靠近降息，根據過往幾十年歷史數據表現，國內外股市震盪可能越來越大，不過歷史降息之後股市都是大爆發，過去2008、2020的結果都是如此，近三次降息，2001網路泡沫化、2008房市泡破化、2019預防經濟衰退，走出新的多頭循環，漲幅2001180％、2008203％、2019118％，漲幅都是翻倍以上表現，儘管背景因素不同，但結果雷同可以參考。

大多頭主要來自需求長期回溫，提前反映在銅價，今年來也大漲18％，創下近2年新高，帶動鋁、錫和鋅價也上漲，代表全球工廠活動出現復甦，提早出現供應緊張的現象。高盛預估，銅在今年第4季才出現短缺，帶動價格進一步走高，並將年底銅價預測從原先的每噸1萬美元，上調至1萬2,000美元，下半年掀起缺貨潮，缺口還會不斷擴大。

在銅價上漲趨勢利多帶動下，銅箔基板族群可以留意。據工研院產科國際所估計，2023年全球印刷電路板（PCB）產值為739億美元，衰退15.6％，2024年產值將回升，估年成長6.3％。銅箔基板（CCL）占整個印刷電路板的製造成本近50％，銅箔再佔其成本近40％，排名前5 家供應商市場份額超過50％，市場集中度高，可將成本上漲的壓力轉嫁下游PCB廠商，優化自身獲利。銅箔基板三雄台光電、聯茂、台燿，為長期投資的好選擇，可優先選獲利、配息穩定的公司。

※本資料由啟發投顧分析師陳雅頎提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。