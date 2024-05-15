《盤中解析》暴噴300點又飛天 AI、集團股動起來

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【時報記者任珮云台北報導】台股今早開高走高，再創歷史新高，開盤後最高價來到21306.32點，上漲316點。今早電子、金融、傳產齊揚，僅航運類股較為疲弱翻黑。科技股中半導體IC設計以世芯-KY(3661)及M31(6643)領漲；AI PC由藍天(2362)領攻；AI伺服器則有緯穎(6669)在盤中觸及2625元的歷史新高。而在傳產股中，潤泰集團旗下潤泰新(9945)和潤泰全(2915)盤中大漲，其中潤泰新一度觸及漲停價。

在集團股中，除潤泰集團外，近期能率集團表現也相對亮眼，包括IKKA-KY(2250)、佳能(2374)及能率(5392)今盤中都鎖住漲停價。佳能今年首季每股盈餘0.53元，公司看好車載、邊緣運算產品推升營運動能，下半年訂單能見度高，營收獲利將同步看增，全年成長動能將達雙位數。因應美國選舉變化，今年北越廠預計3Q投產。

野村投信表示，目前法說會進入高峰，AI長線趨勢不變，強勢創新科技族群將可望續漲，加上台股未來12個月企業獲利仍在上修，台股仍有持續創高的機會。由於美國利率仍維持在高檔位置，一般性消費性電子需求的能見度仍低，創新科技相關類股的能見度則仍較高，產業面展望仍以創新科技成長較為明確。

520就職行情助攻，台股下檔都有買盤擁護支撐，新執政團隊選前政見對應的相關產業受市場高度關注，如：AI、創新科技產業領域可望成為資金聚焦關鍵標的，加上COMPUTEX將於6月登場，市場將聚焦AI、邊緣AI及創新科技發展等主題。