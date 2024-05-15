人行等量平價續作MLF 降準降息時點或延後

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中國人民銀行15日開展人民幣（下同）1,250億元1年期中期借貸便利（MLF）操作，中標利率維持在2.5％不變，因當日有1,250億元MLF到期，本月MLF實現等量續作，結束此前連續兩個月縮量續作的態勢。

界面新聞報導，分析師表示，在國內經濟企穩向好、美元強勢依舊、商業銀行息差承壓的背景下，MLF操作利率不變符合預期。同時，人行以較低的投放量對沖較低的到期量，實現等量續作，既是為配合即將開啟的超長期特別國債發行，體現財政、貨幣政策協同發力，也符合其防止資金空轉的政策意圖。整體而言，短期內下調政策利率和存款準備金率的可能性都不大。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，短期內降準、降息或難以兌現，人行將密切關注國內經濟走勢和海外政策變化，靈活有效開展公開市場操作，來保持流動性合理充裕。但伴隨內外環境變化，基於總體政策目標，年內降準降息或仍存一定落地空間。

東方金誠首席宏觀分析師王青也表示，近期市場利率全面下行，而且已較大幅度向下偏離政策利率中樞，當前不具備下調政策利率的市場環境。另外，第一季經濟增長超預期，當前處於政策效果觀察期，降息的迫切性不高。

他還表示，在MLF操作利率保持穩定、近期銀行淨息差有可能進一步收窄的背景下，5月兩個期限品種的貸款市場報價利率（LPR）都將保持不變。從本次MLF操作來看，人行也無意過多投放資金，在對沖到期量後，僅維持等量續作來平衡市場供需。