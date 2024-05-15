上市旅行社第一家 雄獅旅遊獲BSI溫室氣體盤查頒證肯定

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全球環保意識抬頭，為配合行政院國家永續發展委員會政策，達成2050年淨零碳排目標，雄獅旅遊率先業界，依ISO 14064-1：2018標準完成2023年度溫室氣體盤查報告，並通過英國標準協會（BSI）外部單位查證。今（15）日舉行頒證典禮，由英國標準協會（BSI）東北亞區總經理蒲樹盛代表授證予雄獅旅遊董事長王文傑、董事總經理黃信川。

雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，獲國際第三方單位BSI的查證肯定不僅是雄獅發展永續旅遊的起手式，也是實踐企業社會責任的具體行動。雄獅自2022年起逐步展開組織型溫室氣體盤查，初期也曾面臨作業規範不熟稔、活動數據不易收集、同仁增加業務等困難，但仍堅持推動企業ESG永續發展，提倡鐵道觀光與綠色旅遊，從觀念溝通、組織運作、遊程篩選等規劃旅遊服務，攜手供應商打造永續供應鏈。

雄獅近年力推低碳旅遊，以Regional Hub概念整合全臺交通樞紐，將ESG理念納入企業決策，推動遊程使用火車、單車等大眾運輸，落實綠色旅遊與深度慢遊，如今團體旅遊行程不再提供瓶裝水，鼓勵旅客自備環保筷和個人隨身杯，全力支持旅宿業者不主動提供一次性備品，每年省下的寶特瓶能堆起157座101大樓。而台鐵的鳴日廚房、藍皮解憂號更獲得德國iF設計獎（iF DESIGN AWARD）服務體驗設計獎項，得到國際肯定。

未來永續發展規劃，將以符合各項法規自主揭露作業規範為目標，並於2027年前分階段完成溫室氣體盤查及查證作業，中、長期則以獲得各項永續旅遊國際認證，執行量化節能減碳具體成效為主，希望透過永續概念的分享與淨零綠生活的推動，爭取廣大消費者認同，促進提升觀光旅遊產業發展。