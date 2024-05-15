台北老爺粽禮開賣 6／2前預購享早鳥優惠

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搶攻粽禮商機，台北老爺酒店以「情深意粽」為主題推出六款特色手工粽，每顆售價220元起，包括有得獎名粽「人蔘花雕雞粽」和「三杯杏鮑菇粽」。新口味「珍寶裹蒸粽」更網羅山珍海味豐富配料，飽滿四方的造型更有圓滿之意，可供全家人共享。即日起至6月2日前預購，單顆粽子享9折早鳥優惠，購買「五福」、「八巧」、「吉祥」禮組除了享有85折起早鳥優惠，皆附贈保冷袋乙個，甜鹹享受一次滿足。

台北老爺曾在評比中得素粽冠軍的「三杯杏鮑菇粽」，主廚精選上等杏鮑菇，以經典三杯作法料理，煮熟後甚至有類似鮑魚的鮮美口感，炒香後的杏鮑菇吸收麻油、老薑及九層塔等甘甜與香氣，包裹尖糯米及粽葉後，即是風味獨特的健康好粽。獲多次得獎肯定的「人蔘花雕雞粽」嚴選長糯米與花雕酒浸泡30小時，再與人蔘、土雞腿及多款滋補中藥材製成，撥開粽葉後濃郁香氣逼人。

今年新口味「珍寶裹蒸粽」外型飽滿方正，其四方造型寓意圓滿，大份量則是傳達全家享用象徵團圓，用料講究除有干貝、蓮子、鹹蛋黃等固定班底，還放入滷過的鮑魚、先醃漬再烤過的櫻桃鴨肉、切片臘腸與肝腸、綠豆仁和大蝦乾等食材於一體，以粽葉包裹後，再水煮3.5小時，粽葉香氣及頂級食材的鮮味四溢，每顆米粒都是精華，完全不用沾醬就帶有豐富食感。

甜粽「松子紫米地瓜粽」特選金山紅肉地瓜，磨成泥狀後加入老薑汁、黑糖提味，再拌成餡料，外層則選用養生紫米、松子、桂圓等食材，入口後帶有粽葉及桂圓香，放進冰箱冰涼後風味更佳。「紫薯豆沙粽」內餡是以自製的綠豆仁打成泥狀，口感鬆軟綿密，配上紫地瓜的外皮顏色，營造不同的視覺享受且天然健康。

為滿足不同需求，台北老爺酒店還推出「五福」、「八巧」、「吉祥」三款禮組，匯集經典美味的粽子，更貼心準備保冷袋，送禮自用兩相宜，每組最低售價1,640元起。即日起接受預訂，6月2日前單顆預購享有9折優惠，預購禮組則享85折起優惠，須提前四日來電或前往台北老爺官網線上訂購，凡單筆購滿35,000元以上可享台北市地區免費配送乙次優惠。