《熱門族群》MSCI加持 奇鋐等上揚 志聖攻頂

【時報記者張漢綺台北報導】MSCI公布最新半年度調整，其中散熱廠奇鋐(3017)獲納入全球標準型指數成分股，設備廠志聖(2467)、牧德(3563)、檢測廠閎康(3587)、軸承廠富世達(6805)、PCB廠燿華(2367)、全家便利商店(5903)獲納入全球小型指數成分股，受此激勵，今天盤中股價連袂走高，其中志聖更亮燈漲停。
MSCI(明晟)今(15)日凌晨公布最新半年度調整，其中全球標準型指數成分股台股新增奇鋐(3017)、華城(1519)等2檔，剔除南電(8046)、譜瑞-KY(4966)、力積電(6770)等3檔；其中奇鋐、華城都由全球小型指數成分股轉入全球標準型指數成分股；至於遭剔除的南電、譜瑞-KY、力積電等3檔則轉入全球小型指數成分股。
此次全球小型指數成分股，台股新增28檔成分股，剔除10檔成分股，其中新增的28檔成分股分別為名軒(1442)、昱展(6785)、志聖、皇普(2528)、達麗(6177)、神盾(6462)、第一銅(2009)、富世達、崇友(4506)、泓德能源(6873)、海悅(2348)、華榮(1608)、雲豹能源(6869)、國統(8936)、順藥(6535)、牧德、閎康、南電、譜瑞-KY、力積電、豐藝(6189)、金麗科(3228)、辛耘(3583)、全家(5903)、櫻花(9911)、燿華、元大期(6023)、永信建(5508)。
至於剔除10檔成分股分別為晶晶焱(6411)、泰鼎-KY(4927)、奇鋐、華夏(1305) 、永光(1711)、華城、宣德(5457)、精華(1565)、同致(3552)、味全(1201)。
此次相關調整結果將於5月31日收盤後生效。