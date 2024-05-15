首季獲利激增！潤泰雙雄齊攻漲停 創波段新高

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受惠南山人壽首季獲利貢獻度飆升，潤泰雙雄首季獲利同步激增，淨值重返千億關卡，來到近8季最高，潤泰新單季稅後獲利較去年同期暴增超過20倍、潤泰全年增率更高達30倍，激勵今日（15）股價量價齊揚，盤中雙雙觸及漲停，分別創下一年半、近2年新高。

潤泰新首季吃下南山人壽大補丸，加上房地產本業新案持續完工交屋，單季營收70億元，年增11%，稅後純益67.29億元、年增超過20倍，創近12季最高，EPS 2.46元，也是近7季最高紀錄。在南山人壽回穩下，潤泰新期末歸屬於母公司業主之權益回到1031億元，每股淨值逾36元，創近8季以來新高。

潤泰全首季合併營收7.02億元，年減6.4%，稅後純益44.67億元、年增率高達3046%，EPS 4.28元，其中來自南山人壽貢獻為28億元、潤泰新約16.23億元，合計高達44.25億元，占比超過9成。潤泰全期末歸屬於母公司業主之權益為1031.4億元，每股淨值回到93元以上，也是近8季最高。

南山人壽日前公布4月自結稅後純益60.7億元，累計前4月稅後純益195.52億元，年增377%，EPS 1.41元，並看好最壞時機已過，隨著今年全球升息接近尾聲，認列金融資產損失可望縮減，全年展望可望優於2023年。