長輩就是放不下 3大教育議題「全跟孩子有關」

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響應聯合國訂定每年5月15日為「國際家庭日」，教育部今天公布「世代互動議題」網路票選結果，青年、壯年及老年世代等不同世代最關切的家庭議題分別為「如何避免因生活小事對父母情緒失控」、「如何面對父母身體逐漸老化」及「如何照顧自己以減輕孩子的壓力」。

聯合國在1994年將5月15日訂為國際家庭日，至今滿30年，教育部響應近年聯合國關注科技發展、快速都市化與移民、氣候變遷等全球大趨勢對家庭帶來的挑戰，特別著重將家庭教育資源適時適性地提供給不同型態家庭及家庭中不同世代的個人。

教育部終身教育司長李毓娟說，台灣新住民人口增加，同時面臨少子化及高齡化的問題，尤其從2025年起有20％的人口將超過65歲，邁入超高齡社會，同時也有許多多元化家庭型態，教育部將研發不同家庭教育資源，供國人上網學習，以讓每個家庭都能成為溫馨、美好的避風港。

教育部同時在4月15日至5月18日在「終身學習一起來」臉書進行「世代互動議題票選」，了解青年世代〈18歲以上未滿36歲）、壯年世代（36歲以上未滿65歲）及老年世代（65歲以上）所關心的家庭議題，分別有647人、1440人及2440人共2328人參加票選。

根據統計，青年世代最關心的三大家庭議題依序是：「有時因為生活小事，對父母情緒失控，該怎麼辦？」（占34％）、「該如何陪伴我們的父母？」（占28.13％）、「珍惜與祖父母相處的時間可以怎麼做？」（占26.89％）。

壯年世代最關心的三大家庭議題則是：「當父母身體漸漸老化，我該做些什麼？」（占49.1％）、「照顧年老父母有壓力，該怎麼辦？」（27.08％）、「孩子長大了，該如何調整相處模式？」（26.46％）。

老年世代最關心的三大教育議題則是：「我要如何照顧自己來減輕孩子的壓力？」（占43.57％）、「如何以合宜的方式表達我對孩子的關心？」（占31.95％）、「孩子長大成人了，我要如何調整與他們互動？」（30.71％）。