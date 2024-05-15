前往主要內容
工商時報LOGO

大陸擬由地方政府購買未售出房屋

  • 工商時報 黃欣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

外媒引述知情人士報導，大陸官方正考慮要求各地地方政府參與吸收數以百萬計尚未售出的住宅，以挽救房地產市場。

報導指出，大陸國務院正就化解存量房產方案向部分監管部門和一些地方政府徵求意見。雖然政府此前曾嘗試數個試點項目，借助國有資金來消化過高存量房屋，但這個新計畫的預期規模將大得多。

知情人士表示，將要求國有銀行提供貸款資金，支持地方國有企業以較大折扣價格，從陷入困境的開發商收購未售出的住宅，用作保障房。當局仍在研究計畫的細節和可行性，若獲通過，需時數月才能最終落地實施。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 財報太亮眼！「這檔」獲利狂飆70倍 法人最新看法曝光

  2. 陸殺價搶單太狠了！比亞迪吃下15億大餅 歐洲老字號車企破產

  3. 上市線纜業 首季獲利報喜

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。