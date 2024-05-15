大陸擬由地方政府購買未售出房屋

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外媒引述知情人士報導，大陸官方正考慮要求各地地方政府參與吸收數以百萬計尚未售出的住宅，以挽救房地產市場。

報導指出，大陸國務院正就化解存量房產方案向部分監管部門和一些地方政府徵求意見。雖然政府此前曾嘗試數個試點項目，借助國有資金來消化過高存量房屋，但這個新計畫的預期規模將大得多。

知情人士表示，將要求國有銀行提供貸款資金，支持地方國有企業以較大折扣價格，從陷入困境的開發商收購未售出的住宅，用作保障房。當局仍在研究計畫的細節和可行性，若獲通過，需時數月才能最終落地實施。