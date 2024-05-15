520就職典禮 吳釗燮曝50團外賓來台

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520即將到來，對於外賓來台參與就職典禮的層級及規模，外交部長吳釗燮15日透露，共有50團外賓來台參與，邦交國部分幾乎都是元首或是總理層級。

立法院外交及國防委員會15日邀請吳釗燮報告「推動國際社會聲援我國參與世界衛生大會（WHA）執行現況」。

對於台灣今年有機會參加WHA？吳釗燮受訪時說，今年台灣參與WHA的難度還是很高，我們將維持跟去年一樣的策略，積極爭取更多國家支持我們，包含在世衛組織秘書處進行聯合進洽，以及以公開發言、書面等各種形式來替我們爭取，我們爭取到的國家數量及層級比以前高，這些都是可喜的現象。

吳釗燮說，尤其在公眾輿論方面，我們在許多民主國家的國會裡有許多好朋友，對我國參與世界衛生組織給予支持，用各種形式包含像是決議案、公開對外發言等方式，相信今年在公眾輿論方面的支持力度也會非常高。

談到520外賓，吳釗燮則透露今年大約會有來自各層級、共50團的外賓來台參與520大典，這也表達出世界各地對我國民主程序的重視，尤其是邦交國方面，大部分的邦交國都會以元首或總理層級，並且以非常龐大的代表團來台灣參與。

吳釗燮說，有些會以外交部長率團來台，有些會以特使方式率團來台。對於我國友邦相當踴躍出席520大典，在此代表外交部對這些友邦表達感謝之意。

此外，吳釗燮說，另外還有許多對我國非常友好的民主國家也都很熱烈派出國會議員團或高階代表團來參與我國520典禮。

吳釗燮強調，台灣是一個非常重要的民主國家，新政府上任代表民主程序在前進中，全世界各地應以各種不同形式恭賀我國在民主道路上又往前邁進一步。