2024「O Whisky」 威士忌烈酒展移師華山強勢登場

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連續三年創下提袋佳績，在圓山大飯店舉辦的「O Whisky」 威士忌烈酒，今年擴大舉辦，考慮空間因素主辦單位將展館移到華山華山1914文創產業園區的西一館，希望透過交通便捷的環境，讓更多消費者能有機會體驗到威士忌之美，讓品飲宇宙為更多人轉動。

主辦單位表示，今年的新品牌、新面孔威士忌真的多到爆，可以讓您從蘇格蘭、愛爾蘭、美國、日本、法國、義大利、西班牙、荷蘭、瑞典、澳洲、紐西蘭、中國、印度、一路喝回台灣，簡直像是參加一場威士忌世界盃般，也是味蕾環遊世界之旅。

2024「O Whisky」威士忌烈酒展，參展品牌創歷年之最，除了大家熟知的蘇格蘭威士忌，也吸引了全球及台灣品牌共同參與此一盛會，精彩可期。圖/ O Whisky提供

其中調和威士忌部分，有能帶你一窺傳奇調酒大師的調和之藝「頂奢釀藝The Art of the Blend」；就是要比單一更純粹「裸鑽雪莉Naked Malt」。蘇格蘭單一麥芽威士忌，有適逢建廠200年慶的榮耀王者「麥卡倫Macallan」；家族擁有的格蘭父子公司，旗下格蘭菲迪、百富、艾沙貝三大品牌參展。同樣家族擁有，六代傳承雪莉工藝的「格蘭花格Glenfarclas」；斯貝賽的橡木桶玩家「塔木嶺Tamnavulin」；高地區擁有天使瀑布蒸餾器的「費特肯Fettercairn」；低地區三次蒸餾的「歐肯Auchentoshan」。

島嶼區則包括，圈粉無數的艾雷島大明星「波摩Bowmore」；位處海角天涯紅鹿之島的「吉拉Jura」；蘇格蘭北境之巔奧克尼島的「高原騎士Highland Park」。

另外，獨立裝瓶則有，由泥煤哥跟產區系列領銜的「道格拉斯蘭恩Douglas Laing」，第三代傳人卡拉．蘭恩（Cara Laing）將訪台。另外，蘇格蘭麥芽威士忌會所「SMWS協會酒」；烈酒界中的愛馬仕義大利「薩馬羅利Samaroli」都是首度參展。

歐陸其他國家威士忌包括，全世界最古老的酒廠北愛爾蘭的「鉑仕麥 Bushmills單一麥芽威士忌」，雪莉桶再進化的荷蘭「米爾登Millstone單一麥芽威士忌」；西班牙南部的原鄉風情「紀蓮娜Guilenar單一麥芽威士忌」；法國「Vilanova單一園單一麥芽威士忌」；以及瑞典島嶼區的「赫文HVEN單一麥芽威士忌」。

美國代表則是工藝級波本威士忌「肯塔基貓頭鷹Kentucky Owl」，首席調酒師莫琳羅賓遜 （Maureen Robinson）也是蘇格登的前首席調酒師，這次也會親自訪台。

力量也不容小覷的亞洲威士忌，則有旭日東昇的日式韻味「木內酒造日之丸Hinomaru」，以及印度國內第四大酒業公司「保羅約翰Paul John單一麥芽威士忌」都是二度參展。東和商貿更名為信濃川，旗下包含蘇威及日威的七大品牌：信、忍 、鯨、明石、古狼、格拉斯哥1770、Miyabi，全面上陣。創辦人是台灣人，中國閩南第一高峰上的「大芹威士忌」也將首度亮相。南半球這回也不缺席，紐西蘭響徹白雲之鄉的戰士級威士忌「寶奇諾Pōkeno」以及來自澳洲墨爾本的「星向威士忌Starward Whisky」，Dave Vitale創辦人也是首度來台。

地主隊也是實力堅強，國際獲獎無數的「恆器地瓜酒」，製酒實力堅強的「凱達格蘭Ketagalan」，以及首度參展台灣最南端蒸餾廠的「大武山威士忌」。臺灣菸酒「台中酒廠穀蘊」以及「南投酒廠Omar」雙雙參展，推出的新品也令人期待。

購票請上https://www.accupass.com/go/2024owhisky查詢

2024「O Whisky」 威士忌烈酒展，單日券門票450 元，加贈「十大好禮」包括：2024官方認證品飲杯一只、 100元折價券（50元兩張）、消費滿2000元集點抽獎券一張、礦泉水一瓶、O Whisky官方認證提袋一只、藏酒論壇十週年回饋抽獎券一張（有機會抽中藏酒論壇包桶套酒）、「壹之選」特刊一本、週日入場券一張及贊助商提供的神秘禮。圖/ O Whisky提供

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