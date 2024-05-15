《科技》高通總裁駕到 COMPUTEX要用AI PC博聲量

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者王逸芯台北報導】外貿協會今(15)日宣布邀請美國高通公司(Qualcomm)總裁暨執行長Cristiano Amon擔任COMPUTEX 2024主題演講講者。

高通去年底開始除固守智慧型手機本業，發展AI智慧機外，對於AI PC更是大展企圖心，自去年高峰會推出Snapdragon X Elite後，上月又端出Snapdragon X Plus，透過高效能的旗艦商品，搶灘AI PC市場。

有鑑於AI大語言模型的參數越多，如要能順暢執行，所須的算力的就越高，因此，AI PC如要能順暢執行約100億到300億個參數的LLM模型，如Microsoft Copilot，Microsoft建議AI PC的算力至少要有40 TOPS以上。而在即將登場的COMPUTEX 2024，各家大廠較勁，AI PC勢必也為重要亮點，相信隨著更多家業者針對AI PC推出運算力更的晶片下，將會帶動整體AI PC產業快速發展。

PC產業正面臨一個空前的轉捩點，由足以定義時代的創新所推動，而時下的創新將徹底改變我們未來與PC互動的方式。Cristiano Amon將剖析推動產業發展迄今的趨勢與技術，更重要的是，這些趨勢和技術將如何在生產力、創造力和娛樂領域帶領使用者前進。Amon將與生態系夥伴一同展示使用者可從新一代PC中獲得的AI加速體驗，以及實現這些體驗所需的技術創新。

在Amon的領導之下，高通實現了多元化發展，成為推動智慧運算無所不在的領導者。憑藉其技術領先地位，高通技術公司成為行動技術、XR和汽車領域的首選合作夥伴。透過Snapdragon X Elite平台所提供顛覆性的效能、一流的功耗效率，以及真正獨家的設備內AI功能，高通致力為AI時代帶來新一代PC。

今年COMPUTEX以「AI串聯、共創未來(Connecting AI)」為主軸，定於6月4日至6月7日盛大舉辦，吸引1,500家參展商參加、使用4,500個攤位，展覽展示主題涵蓋人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等六大領域。