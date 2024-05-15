《熱門族群》炎洲家族Q1財報 「它」EPS年增翻倍

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【時報記者王逸芯台北報導】炎洲集團公告第一季財報，旗下新洲(3171)113年第一季合併營收3.39億元，稅後淨利0.25億元，每股獲利為0.37元；炎洲(4306)第一季合併營收30.88億元，稅後淨利1.93億元，每股獲利為0.3元，相較去年同期翻倍。

新洲第一季合併營收3.39億元，稅後淨利0.25億元，第一季EPS為0.37元。新洲第一季合併營收表現平穩，雖較去年同期些微衰退約2%，但毛利率持續控管得宜維持高檔水位28%。展望第二季，母親節商機將迎來一股購物潮，為包裝材料帶來需求高峰，新洲1至4月累計合併營收與去年同期比較，已由衰退轉為成長，故仍審慎樂觀看待全年度業績表現。

炎洲主要膠帶業務在第一季因下游客戶庫存去化已進入尾聲，促使第一季合併營收30.88億元較去年同期上升約5%，毛利率仍持穩於高檔的18%，另因受惠台幣貶值產生業外匯兌利益的挹注，總計第一季EPS為0.3元，較去年同期EPS為0.15元上升達100%。

展望後市，膠帶及包材業務方面，隨全球經濟活動熱度回溫，連帶提升包裝需求，炎洲評估膠帶及包材業績將穩健成長。營建業務部份，「旺洲逸品」總銷30.5億元已於第二季5月開始交屋並預計於第三季交屋完畢，接續「炎洲THE ONE」總銷16億元預計於第四季開始交屋並規劃於年底前交屋完畢，有望讓集團整體營收於第二季開始呈現較大幅度的增長。

炎洲積極進行企業轉型，在房地產開發業務方面，近幾年買進土地，累計到目前為止已達60億元以上，同時持續進行庫存土地的危老、都更及合建等多項目規劃。在製造業方面的半導體及電子溶劑業務進度，炎洲中科分公司已於113年5月成立，並預計於113年第三季取得中科新廠建築執照。在綠能業務方面，鴻晶新科技公司已於第一季正式併入炎洲貢獻集團獲利，炎洲眾多的供應商及客戶群，亦將提供鴻晶新科技公司更多的業務機會，雙方合作效益可期。在未來炎洲將持續開發ESG相關產業業務，建構綠色經濟循環生態鏈，集團轉型效益已邁出第一步。