2024年亞太傑出企業獎APEA提名正式起跑

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由亞洲企業商會主辦，亞太傑出企業獎17年來表彰亞太區域企業及領袖在商業領越所展現的卓越成就、堅韌不拔以及對企業社會責任的重視，可以說是對優秀企業和領袖的重要認可。

成立於2006年，亞洲企業商會致力成為驅動永續經濟進步及社會發展的引擎，除持續與各國政府，非營利組織及其他單位合作，共同宣導企業競爭力及永續發展，也透過獎項、企業合作、國際論壇、認證等等擴大影響力。

2024年亞太傑出企業獎的主題為「邁向多元，構建包容，互利共贏」，希望表彰具有遠見卓識的商業領袖和企業，及其透過積極的措施和策略為實現包容性創業生態系統所作出之貢獻。創新理念不只強調企業之間的多元發展，也表彰開放包容及互學互鑑的精神，藉此推動多樣性並提供平等機會，以提高創新企業的競爭力，進而建立可持續的企業發展，促進經濟成長。

該獎項已成為亞太區域內企業和領袖競相追逐的殊榮肯定，也是一個推動區域經濟發展和社會進步的重要力量。此獎項已有超過2000位的獲獎者，分佈16個國家與市場，獲獎企業廣泛的受到國內外媒體報導，大大提高品牌的知名度。歷屆得獎企業領袖包括來台灣遠東集團的徐旭東、中國世貿集團的許榮茂、香港銀河集團的呂耀東、越南TTC的Dang Van Thanh、泰國Energy Absolute的Somphote Ahunai、馬來西亞Cuckoo的許健川、印尼MNC Group的Hary Tanoesoedibjo和Lippo Group的Mochtar Riady、印度Godrej Group的Adi Godrej和菲律賓Converge ICT的Dennis Anthony Uy。

歷屆國內的得獎企業包括信義房屋股份有限公司、佳世達科技股份有限公司、永豐金控、國泰人壽、台灣拜耳股份有限公司、TVBS、冠德建設股份有限公司、福壽實業股份有限公司、輝瑞大藥廠股份有限公司等等。

亞太傑出企業獎為傑出企業及領導者在市場地位奠定了重要優勢，大力提高大眾對品牌的認可度，進而提升國際競爭力以達到永續發展。此獎項不僅是對企業及領袖卓越表現的認可，也是將商界領袖和企業組織匯聚一堂的交流平台。得獎者可優先參與亞洲企業商會所舉辦的國際活動（例如國際企業社會責任及永續高峰會、亞洲經濟論壇、國際創新論壇），與來自各國的企業交流，探討新商機，建立關係及拓展商業人脈。

亞太傑出企業獎涵蓋四個獎項類別，分別為卓越企業領袖獎、企業躍進獎、優異勵志品牌獎、以及卓越企業管理獎。

2024年亞太傑出企業獎-台灣站頒獎典禮將於2024年9月6日在台北舉行。獎項目前已正式接受提名。線上報名請瀏覽https://apea.asia/taiwan/nomination-form-tw/。或電郵至[email protected]，與專員聯繫。