不只名嘴！新國安團隊多人遭列台獨清單 國台辦：將公布法律懲戒

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民進黨當局新執政團隊中不少人「台獨」色彩濃厚，尤其國安團隊中有不少人被大陸列入「台獨」頑固分子清單。有輿論憂心，未來一個時期「台獨」風險將繼續走高，台海形勢將更趨複雜嚴峻。大陸國台辦發言人陳斌華今天（15日）在例行記者會中預告，對那些涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的頑固分子，大陸將推出法律措施，依法嚴厲打擊分裂國家、煽動分裂國家犯罪行為。

陳斌華表示，一段時間以來，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，指使縱容「台獨」頑固分子公然宣揚「兩國論」，大肆勾連外部勢力謀「獨」挑釁，蓄意挑動激化兩岸對立對抗，粗暴阻撓限制兩岸正常交流交往，不斷推高台海形勢緊張動蕩。

陳斌華指出，「台獨」分裂背棄民族大義、背離民心大勢，嚴重危害國家主權、安全、發展利益。對此，大陸決不容忍、決不姑息，決不會聽之任之。

陳斌華預告，對那些涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的頑固分子，大陸將公布法律措施，依法嚴厲打擊分裂國家、煽動分裂國家犯罪行為。

陳斌華解釋，大陸推出懲「獨」法律措施，針對的是極少數「台獨」分子及其分裂活動，絕非台灣同胞。希望廣大台灣同胞堅守民族大義、順應歷史大勢，認清「台獨」分裂的極端危害性，堅決抵制、反對任何「台獨」分裂行徑，以實際行動守護台海和平穩定、維護自身安全福祉，與大陸同胞攜手共創兩岸關係和平發展、中華民族偉大復興的美好未來。

本報記者追問，大陸正在制定懲戒「台獨」分子的法律措施，請問最快什麼時候公布？具體內容會有哪些？陳斌華表示，具體的措施內容，請各界拭目以待。