台南產業園區幸福企業璨揚 超額進用身障員工受肯定

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台南產業園區（原名台南科技工業區）不只擁有許多隱形冠軍企業，全台最大的商用車燈設計製造廠璨揚企業，這家幸福企業就位於台南產業園區，除了積極捐助社福機構，對於社會貢獻不遺餘力，企業員工約567名的璨揚，聘用多達38位身心障礙者，超額33位，進用比率約6.7％，為此，行政院長陳建仁還親自南下訪視，對其社會責任實踐給予高度肯定。

經濟部產業園區管理局15日表示，璨揚企業為全台最大商用車燈設計製造廠，以其持續創新的精神和對社會責任的承諾，於台南產業園區內綻放璀璨光芒。璨揚企業成立超過40年，從原始設備製造商（OEM）轉型為自主設計製造（ODM），並與工研院合作推動智能製造，不斷精進LED燈款設計與製造技術。

園管局說，璨揚積極捐助社福機構，對於社會貢獻不遺餘力，該企業員工約567名中，有多達38位身心障礙者，超額33位，進用比率約6.7％，璨揚致力於創造為包容且支持員工的工作環境。行政院長陳建仁今年4月還特別南下，親自訪視，對其社會責任實踐給予高度肯定。

園管局表示，璨揚不僅在技術上取得革新，也在環保和社會貢獻上展現領導力。公司執行節能減碳策略，投入數位化以強化環境、社會及公司治理（ESG）的實踐，其廠房已被認證為「鑽石級綠建築」，並榮獲「綠色工廠」認證。

璨揚歷年得獎紀錄，包括2017年廠房獲鑽石級綠建築標章續證、2018年國家品質獎、2019年通過教育部體育署運動企業認證、2020年國家人才發展獎、2021年台灣持續改善活動競賽（TCIA）金塔獎、2022年台灣精品獎、2023年國家品牌玉山獎首獎，並獲邀總統接見等等，獲獎紀錄不勝枚舉，也見證了璨揚企業的茁壯與榮耀。

園管局強調，隨著全球汽車產業的發展，璨揚企業正以其創新精神和社會責任，在產業中持續發光發熱，為世界帶來更多可能。希望園區內的廠商能在追求產業成長的同時，也不忘兼顧企業社會責任，鼓勵所有廠商學習璨揚企業的榜樣，積極參與社會公益活動，並投資於員工福祉，致力於營造更多的幸福企業。透過這樣的努力，不僅可以提升企業的整體形象和競爭力，也能為社會帶來正面的影響，創造共贏的局面。