《其他股》信義Q1每股盈餘0.62元 H2房市估價量持穩

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者郭鴻慧台北報導】信義房屋(9940)受惠房市活絡，首季每股盈餘0.62元，展望下半年，目前股市仍處於高檔，加上營建股創高反應市場資金看好後續房市，有新青安等政策也持續支撐年輕族群購屋，信心與資金都偏正向，預期下半年雖可望延續上半年房市熱度，但交易量年增將趨緩。

信義房屋指出，總價在700~1,500萬元左右的小宅已躍?市場主流，不過由於部分屋主惜售，房價不易鬆動，也會導致成交速度放緩，因此下半年市場呈現價量持穩的格局。

信義房屋表示，在台股持續創高，市場資金充裕，人工智慧(AI)題材發燒，帶動出口回溫，購屋轉趨積極，又有新青安優惠貸款讓年輕首購族加快購屋腳步，使得全台建物買賣移轉棟數8.10萬棟，與去年同期年增26.00%，加上日本房市熱度未減，信義房屋及其子公司仲介本業合併勞務收入增加9.95億元，年增46.86%，也有效填補第一季未有建案認列營收的缺口。總體而言，信義房屋113首季合併營收達31.40億元，年減27.45%，合併淨利4.63億元，年減7.81%，其中歸屬本公司業主淨利4.59億元，年減8.42%，每股盈餘0.62元。

民眾看好國內經濟前景，也連帶提升購屋信心，加上新青安優惠貸款續行，促使首購族加快購屋腳步，換屋、長期置產族群也陸續進場，房市買氣穩健，信義房屋仲介交易量大幅提升，信義代銷則推出產品多符合市場之剛性需求並搭配全房產通路，加上日本信義的營收成長，使得整體仲介事業合併營收仍延續去年第四季呈現成長走勢。