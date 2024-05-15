從直播主到網紅巨星 從創作者到心靈啟發者最真實的 串串李川

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短影音平台TikTok 就像是一座橋樑，串聯著創作者與世界各地喜愛他的觀眾，而直播主出身的串串李川，正是致力用短影音，讓世界看見台灣創意的百萬TikTok 創作者。

外表俊美的李川，打破「僅是外型出眾的花美男」質疑，憑著自己的努力與才華，贏得廣大粉絲的喜愛。曾獲得TikTok 年度最受歡迎創作者總冠軍及亞軍的他，更在2023 年獲選為TikTok 年度十大創作者之一，擅長拍攝喜劇風格短影音的李川，至今已累積超過150 萬粉絲、突破3,770 萬次按讚數，近期發布的「周處除三害cover」影片中，除了重現該劇經典橋段以外，還加入不停嗑餅乾與反覆詢問「我剛剛數到幾？」等詼諧段子，讓網友笑翻、瘋狂留言轉發，短短幾周已累積150 萬的觀看數。

除了活躍於社交媒體，李川也受邀到微軟、資策會等大型企業演講，分享他在網紅領域的心得與經驗，致力幫助有志於此的朋友們實現夢想。李川自許為一個傳遞正能量的創作者，希望透過作品，讓這個世界因為有他的存在，變得更溫暖。

勇於挑戰、熱愛嘗試的李川，即將在今年與台灣寫真雜誌出版社《iWIN 曖維》聯名推出〈李川ALAN 同名寫真〉，寫真書中展現了李川不同的面貌，時而逗趣俏皮、時而成熟穩重，主視覺更以李川的英文名字「ALAN」融入心電圖的設計，意指這一本寫真書將以引人矚目的照片，帶給粉絲心跳加速的視覺衝擊，讓大家可以透過這一本寫真書深入了解這一位獨特的網紅。李川也透露：『這一本寫真書對我的意義非常重大，在拍攝過程中經歷了爸爸進加護病房到離世，我想這是爸爸留給我最後的一份禮物，讓我學會堅持、學會勇敢， 以及更珍惜每一個當下。』

〈李川ALAN 同名寫真〉即將在05 月20 日在《FamilyMart 全家便利商店》、《iWIN 曖維官方購物網站》開始預購，凡在預購檔期期間購買寫真書的粉絲，除了可以獲得「通路獨家寫真書書衣」以外，還可以獲得「預購限定神秘小禮」 ！李川期待這一本寫真書，能夠為粉絲帶來滿滿的正能量，不要害怕面對恐懼、將消極轉化為積極。

『這一本寫真書，是獻給30 歲的自己，也是獻給一直陪伴著我成長的你。』我是李川ALAN。

〈李川ALAN 同名寫真〉新聞素材 https://reurl.cc/xaLDZN 敬請惠予刊登．圖片請註明曖維多媒體廣告行銷提供