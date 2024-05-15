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定食8聯名「瘋狂眼珠Crazy eyes」 5／15起炸蝦周邊連番上陣

  • 工商時報 姚舜
搶攻夏日餐飲商機，定食8推出「東京仲夏澎湃祭」全新菜單。圖／定食8提供
搶攻夏日餐飲商機，定食8推出「東京仲夏澎湃祭」全新菜單。圖／定食8提供

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搶攻夏日餐飲商機，定食8首度與人氣插畫家「瘋狂眼珠Crazy eyes」聯名，結合本土文創插畫及日本慶典元素，將門市菜單與可愛炸蝦融合，主推超澎湃「浪鰻炸蝦晴空塔」、「花見豚骨拉麵」2款定食套餐。5月15日起分波段上市4款超萌聯名週邊加購品，創造期間限定「東京仲夏澎湃祭」，帶給客人日嚐手作的幸福滋味。

定食8 並與「瘋狂眼珠Crazy eyes」聯名打造超萌聯名周邊，活潑展現「炸蝦」在定食8的特色。即日起分四波段推出，5月15日起推出貼紙2款（39元／張）、5月29日起推出行李束帶（149元／個）、6月12日起推出抱枕（329元／個）、6月26日起推出摺疊購物袋（99元／個）。凡於8月31日前至全台定食8門市用餐消費滿200元即可加購獲得。

定食8秉持求新求變，現點現做的理念，以多樣菜色打造定食餐點且定期更換菜單，即日起至9月10日，推出期間限定「浪鰻炸蝦晴空塔」、「花見豚骨拉麵」2道蘊含新意且結合經典元素的新餐點，還有經典復刻回歸的「蒜香牛排」、肉食主義「伊比利炭燒松阪豚」定食，搭配酥炸隱元豆、黃金牡蠣等超涮嘴全新單品。餐後再來杯仲夏專屬冰飲「火龍果荔枝特調」及「哈密瓜煉乳摩納餅」超沁涼、消暑。

「浪鰻炸蝦晴空塔」嚴選肉質細膩的星鰻炸至金黃酥脆，整尾佇立於白飯中如天空樹升入晴空，同時享有炸蝦、牡蠣、蟹味棒、蕃薯、四季豆與蘿蔔泥等經典食材 。酥炸脆口的麵衣蘸上秘傳醬汁，襯托出星鰻與炸蝦鮮甜的口感，完美打造東京晴空塔的意象。

「花見豚骨拉麵」則師法日本著名拉麵烹調技術，嚴選國產豚梅花以獨特醬汁炆煮，將片片叉燒交疊於拉麵上如花朵綻放，入口肉質軟嫩、鹹香濃郁。搭配日本麵粉特製細拉麵，香蒜油炸後與黑麻油融煮於豚骨高湯中，搭配青蔥、溏心蛋與檸檬的清香，使湯頭充滿層次，獨特黑蒜豚白湯濃郁卻不膩口。

定食8與「瘋狂眼珠Crazy eyes」聯名，5／15起分波段上市4款超萌聯名週邊加購品。圖／定食8提供
定食8與「瘋狂眼珠Crazy eyes」聯名，5／15起分波段上市4款超萌聯名週邊加購品。圖／定食8提供

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