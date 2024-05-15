投資虧損拖累獲利 外資「這原因」續看讚鴻海

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【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)法說對2024年第二季營運展望樂觀，並維持全年展望不變。外資出具報告認為，鴻海首季本業獲利優於預期，惟受認列夏普投資虧損拖累，使稅後淨利低於預期，但看好AI伺服器將成為今年成長主動能，維持「買進」及「加碼」，目標價200～210元不變。

鴻海首季合併營收1.32兆元，季減28.51％、年減9.47％，為近3年同期低。營業利益367.5億元，季減24.89％、年減9.31％，仍創同期第三高。惟受業外轉虧42.41億元拖累，使歸屬母公司稅後淨利220.08億元，季減達58.59％、但年增達71.61％，每股盈餘1.59元。

歐系外資認為，鴻海受惠較佳的產品組合，使毛利率升至6.32％、營益率升至2.78％，優於市場普遍預期的6.1％、2.5％。不過，因業外認列轉投資夏普的中小尺寸面板業務資產減損105億元，使稅後淨利低於市場預期26％。

展望後市，鴻海預期在消費智慧產品持穩，雲端網路、電腦終端、元件與其他產品均可望季增、年增逾15％下，第二季營收將季增、年增3～15％。儘管因組裝業務營收增加，毛利率可能較首季下滑，但強調全年營收將成長，且AI伺服器業務能見度進一步提升。

同時，鴻海在電動車業務方面也取得進展，迄今已收到1.5萬輛Model C訂單，公司預期將在下半年新增2個日本客戶、明年再增加1個美國客戶。隨著集團持續投資AI伺服器和新業務，2024年資本支出成長幅度預計將超過2023年的14％。

歐系外資對鴻海維持正向看待，認為雖然夏普的投資減損令人意外，但鴻海對AI伺服器業務成長給予正向展望，預期鴻海和廣達將主導GB200 AI伺服器機櫃領域，並與輝達（NVIDIA）建立牢固關係來供應運算和通訊板（switch board），維持「買進」、目標價200元不變。

美系外資則將鴻海今年獲利預期調降2％，以反映認列夏普中小型面板業務的一次性資產減損損失，明後年則大致相同。儘管鴻海對今年營收展望不變，但AI伺服器訂單能見度提高，應會增強市場對AI伺服器市占率朝40％目標邁進的信心。

由於AI伺服器相關出貨量可望逐季成長，iPhone出貨量應自第二季起維持穩定，美系外資認為鴻海營運展望仍然樂觀，電動車製造業務可望在日本和美國獲得新客戶，推測可能是傳統燃油車品牌，可望成為新長期動能，維持「加碼」評等、目標價210元不變。

美系外資認為，受惠雲端服務供應商（CSP）客戶需求增加及AI伺服器需求強勁，伺服器應會成為鴻海今年成長主動能，既有的iPhone組裝收入今明2年應會維持穩定。儘管年初至今有所上漲，但大摩認為鴻海的AI伺服器營收成長潛力仍被市場低估。