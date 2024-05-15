園管局協助園區中小型傳統製造業低碳轉型有成

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面對全球氣候變遷挑戰，經濟部產業園區管理局（簡稱園管局）致力於協助園區內廠商實現低碳轉型，其中位於楠梓科技產業園區峰安車業公司，透過園管局的專業輔導，及「中小型製造業低碳及智慧化升級轉型」計畫協助導入智慧能源管理系統，成功使得廠商對自身能源使用狀況得以更彈性之調整，112年整廠節能率達13%之目標，約減少21.6噸CO2e排放量，年節電量4萬2572度之目標，除對傳統產業而言極具節流效益之外，亦使歐美客戶安心持續下單，公司業績穩健成長。

園管局副局長劉繼傳表示，為提升園區廠商低碳轉型之能量，園管局結合領域專家及學研單位籌組淨零服務團隊，提供專業的「能源效率評估」、「能源管理諮詢」、「電力須量診斷」等技術支援服務，截至目前為止已達成實質節電量每年可達753萬3,840度電(約節省2,546萬元)與減碳量逾3,657噸二氧化碳當量，而峰安車業的節能案例是園區傳統產業廠商低碳轉型的典範。

峰安車業，創立於民國100年，是台灣少數專業渦輪增壓器製造的上市公司。該公司生產的渦輪增壓器部件遍及歐洲、美洲及亞洲市場，深受全球品牌青睞。面對2050年全球淨零排放的目標及金管會加強永續發展政策的背景下，峰安車業積極回應，通過更新冰水主機和導入智慧能源管理系統等措施，顯著提高能效。

峰安車業所在的老舊標準廠房原有設施老化，效率低下，是節能改造的重點。園管局的淨零服務團隊對該公司進行了全面的能耗診斷和量測，並替換了不符合能效的設備。改造後，冰水主機的能耗指標從1.06kW/RT降至0.68kW/RT，新的高效率IE3等級冰水泵也取代了原有的IE1型號，大幅提升了整體能源使用效率。

此外，園區淨零服務團還協助峰安車業導入智慧能源管理系統，透過智慧電表和流量計溫度計等設備，實現對能源使用的持續監控和管理。這不僅改善了公司的能源效率，也有助於應對未來碳邊境稅等國際環保政策的挑戰，維持市場競爭力。