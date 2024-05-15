《國際產業》防中國搶飯碗！拜登祭重稅 兩盟友恐成大破口

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國拜登政府周二（14日）宣布將對鋼鋁、半導體零件、電動車、鋰電池、太陽能組件、港口起重機、個人防護裝備等七項中國進口產品提高關稅。但除了先前有分析指出這項舉措象徵意義大於實質意義之外，另有專家直接點名越南和墨西哥可能成為美國這些關稅措施的大破口。

白宮宣布對中國進口電動車的關稅從25%調升至100%，中國電動車鋰電池及相關零組件進口關稅從7.5%調升至25%，非電動車使用的鋰電池進口關稅亦將在2026年從7.5%調升至25%。

自2025年起中國半導體晶片進口關稅從25%調升至50%。製造太陽能板所用的電池關稅從25%調升至50%。天然石墨和永久磁鐵的關稅將在2026年從零提高到25%。

但專家警告，如果美國沒有採取有力措施，那些中國生產過剩、價格過低的產品仍會繞道墨西哥和其他國家洗產地之後，進入美國市場。

康乃爾大學貿易政策教授、國際貨幣基金（IMF）前中國事務主管Eswar Prasad特別點名墨西哥和越南因成本低廉且佔地利之便，或將成為美中貿易緊張局勢升溫之際的大贏家。

根據「美墨加貿易協定」，墨西哥產品在美國基本上享有零關稅優惠。另一方面，美國商務部也正在考慮給予越南「市場經濟」地位，這表示未來美方將減少對越南進口產品課徵的反傾銷稅。

日前有分析指出，拜登提高關稅的計畫主要還是「象徵意義大於實質意議」，因為中國這些被鎖定的產業並不依賴美國消費者。在數年前，目前的關稅就已經將中國電動車排除在美國市場之外。中國的太陽能公司則大多從其他國家出口到美國，以規避美國的關稅限制。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）坦承已經注意到墨西哥與中國之間的貿易關係，美國政府將持續關注可避免中國製產品洗產地逃稅的相關措施。

美國前總統、共和黨籍總統參選人川普稱拜登政府對中國採取關稅措施是「蕭規曹隨」，並喊話這些關稅措施應該擴大用於其他種類的中國車和其他中國產品，因為「中國正在搶我們的飯碗」。