《產業》花蓮災戶短期安置 近3400間旅宿客房釋出

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【時報記者林資傑台北報導】交通部觀光署與內政部國土管理署共同推出「花蓮縣短期安置旅宿」，今（15）日宣布已有超過470家旅宿業者加入安置行列，可提供近3400間房，即日起提供有需要的花蓮縣受災戶持相關證明文件免費短期入住。

為協助安置因0403花蓮強震住宅毀損、且短期內暫未有合適租屋處之花蓮地區受災戶，觀光署與國土管理署合作研擬「花蓮縣短期安置旅宿補助」方案，於14日共同發布「中華民國一百十三年四月三日震災受災戶住宅補貼作業規定」。

同時，觀光署與花蓮縣政府、花蓮縣旅館公會、民宿協會齊力，積極鼓勵及媒合旅宿業者加入「花蓮縣短期安置旅宿」，已有超過470家旅宿業者、可提供近3400間房，全力支援花蓮縣災民短期住宿需求，相關公告作業由花蓮縣政府於今日公告。

觀光署表示，符合住宅受損及可申請租金補貼資格的花蓮受災戶，若暫未有合適租屋處，可持「○四○三震災受災戶房屋損毀受災證明」及「未重複接受居住補貼、補（賑）助切結書」等相關證明文件，向「花蓮縣短期安置旅宿」簽訂訂房契約，即可短期免費入住。

依據「花蓮縣短期安置旅宿」計畫規畫，符合資格的受災戶每戶入住一房，最多可住3個月。相關住宿費用由中央賑災基金補助旅宿業者，雙人房每月3.2萬元、3人以上入住四人房每月4.4萬元。

觀光署表示，將持續協助0403花蓮強震救災、重建、振興相關工作，儘速恢復花蓮觀光旅遊產業動能。更多短期安置旅宿補助相關內容，可上交通部觀光署行政資訊網查詢或向花蓮縣政府觀光處詢問。