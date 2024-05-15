國際銅價飆漲掀礦業巨擘併購大戰 街口投信：銅價長期看俏

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街口投信指出，國際銅價近來大漲，引發全球礦業巨頭爭相併購，顯示礦商巨頭看好未來的銅價表現，積極提高收購要約價格，在此情況下，國際銅價長期看俏。

在銅價看漲下，近期台股銅概念股也大漲，第一銅及華榮因股價及市值飆漲，獲MSCI納入全球小型指數成分股，今天股價再一步大漲逾3％及4％，銅價大漲，激勵銅概念股股價身價水漲船高。

街口投信分析，近期國際銅價大漲，也引發了全球礦業巨頭爭相併購競爭對手，其中，以必和必拓集團所提出的最新收購英美資源集團的併購要約項目最引人注目。該項併購案必和必拓集團計畫將收購價格從先前的390億美元提高至427億美元，然而英美資源集團卻再度拒絕了必和必拓集團的收購。

街口投信強調，顯示出礦商巨頭看好未來的銅價表現，能夠為公司帶來更豐厚的利潤，因而積極提高收購要約的價格。

此外，受到必和必拓收購英美資源集團併購案的影響，知名礦商力拓以及大宗商品集團嘉能，可也開始研究併購英美資源集團的可行性與方法。

另加拿大礦業公司－寶庫金屬礦業公司也正在擬定收購專注於阿拉斯加的－黑狼銅金礦業公司及該公司處於開發階段的尼布萊克的銅、金、鋅、銀礦場開發計畫，凸顯出主要礦業公司認為未來的銅價將顯著高於當前的水平。

依智利銅業委員會Cochilco公佈的最新數據顯示，智利3月銅產量小幅下降，其中智利國營礦業公司Codelco產量下降至10.7萬噸、降幅10％，必和必拓產量增長9.7％，達到10.1萬噸，嘉能可和英美資源集團聯合營運的Collahuasi礦場，產量約為5萬噸、增幅達到16.1％。該國整體銅產量較去年同期下降0.7％，總產量為43.3萬噸。

街口投信表示，由於發展人工智慧的半導體工廠和資料中心的電力需求不斷增長，美日兩大工業國同步表示需進行大規模的電力基礎設施的建設。其中日本預計到2050年，電力輸出需求將增加35％～50％。日本政府表示，除非日本增加再生能源產量，並且需要對電源進行大規模投資，否則電力穩定供應可能存在不確定性。

美國聯邦能源管理委員會（FERC）將發布一項最終規則，以解決美國電力傳輸的緊縮問題，因為在需求激增的情況下，電網難以連接大量清潔電力。此外，能源部也表示，政府將在未來5年內升級16萬公里的輸電線路。