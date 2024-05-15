福容線上旅展5／20開跑 住宿券2,559元起、入住嘉義101下殺1.8折

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搶暑假旅遊商機，福容大飯店自5月20日至6月07日推出線上旅展，「聯合住宿券」一套5張14,500元；買10送1，優惠價29,000元，平均一張2,636元；享福卡會員獨享買15送2，平均一張2,559元。旅展正式開始前祭出會員早鳥快閃，於5月17日上午9點至晚上9點限時12小時，凡購買會員限定15送2優惠方案，加碼贈升等券。集結全台18家分店任選入住，最大亮點為入住嘉義福容voco酒店，三天兩夜使用3張住宿券，平均一晚3,839元，相當於1.8折。

福容大飯店線上購買電子票券皆可轉贈，多人分享彈性使用更方便。此外，福容會員只要購買成套商品，於5月20日至6月23日期間憑發票登錄享福卡APP即可參加抽獎，有機會獲得環島任你遊住宿券等多項好禮。

福容大飯店「聯合住宿券」，使用一張券即可入住福容墾丁、福容花蓮享受海岸風光，或是福容徠旅系列，平均一晚每人只要1,280元。使用兩張即可入住福容淡水漁碼店海景豪華客房，騎單車看風景、潮間帶找螃蟹、絕美高空泳池，還有浪漫夕陽，離市只要40分鐘車程。

今年眾所期待的阿里山林業鐵路即將於7月1日全線通車。嘉義福容voco酒店現推出特惠，僅需三張即可入住三天兩夜，平均一晚3,839元，相當於下殺1.8折，每一間都是高樓層景觀房。隔日即可從嘉義火車站搭乘小火車直達阿里山車站，沿途享受大自然美景。四人出遊入住福容徠旅墾丁店，每人每晚只需要640元，還能前往滿洲港口吊橋，欣賞呈現粉紅鏡面的溪湖景緻。福容花蓮店推出四人入住海景家庭房三天兩夜，使用三張券平均一晚3,839元，每人每晚千元有找。迎接夏日，全台最大水上樂園「馬拉灣」將於5月18日開園，麗寶福容店更是推出加碼優惠，使用三張住宿券即可入住三天兩夜（惟7、8月、農曆春節不適用）。快安排假期來麗寶渡假區玩水、逛outlet、享美食，大朋友小朋友Fun一夏。

今年福隆國際沙雕藝術季自5月31至10月13日止，為期136天的展期以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題，讓粉絲可以欣賞各IP明星們的精彩作品。使用兩張住宿券即可入住福容福隆店Villa精緻風呂客房，白天欣賞可愛明星黃金沙雕，參加水上活動如SUP、獨木舟等，到了晚上在房內就可享受全台唯一海洋溫泉。把握旅展優惠，環台旅遊，福容給你最多選擇！ 6月30日前加入享福卡會員，活動期間首筆住宿消費享點數加倍贈。快加入我們！餐飲住房專屬折扣立即享、每日免費抽取季節限定料理兌換券以及壽星生日禮遇等眾多會員優惠。五月感恩特惠，5月10日至5月31日單筆餐飲消費實績（可積點之發票及票券）金額達2,000元以上，點數加倍贈。