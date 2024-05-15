合正自動化智慧製造最佳幫手

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PUMA合正機械，專業產銷各式空壓機、氣(電)動工具、高壓清洗機、生技醫療設備、綠能科技製品等周邊設備及零組件等，於15至18日在高雄展出。

創立於1979年的PUMA合正機械，產品行銷超過140國，專業產銷各式空壓機、氣(電)動工具、高壓清洗機、生技醫療設備、綠能科技製品等周邊設備及零組件等，是協助產業邁向AI 工業4.0自動化及智慧製造的最佳幫手，於15日至18日在高雄展覽館展出。

PUMA合正機械的生產技術、品質及耐用度均為世界頂級水準，產品廣泛應用在醫療級、工業級、專業級、通用級等各行各業，相關產業及服務不僅遍及全球，且榮獲中國空壓機及氣動工具全球十大影響力品牌第三名，更在數十個國家的空壓市場位居領導地位。

近年因應全球淨零趨勢，合正推出多款獲得節能認證的空壓機，配合政府積極推動產品認證與節能補助，PUMA高效能空壓機系列產品通過政府認證，全系列節能機種均可申請補助；此外PUMA 專用高品質空壓機是政府電動車產業推動計畫『機車行低碳補助』專案指定機種，不論是舊換新、購新機正是時候。

PUMA合正機械不斷精益求精、創新研發，專業生產各式產品皆符合節能、環保、低震動、低噪音、高效率，更掌握了核心競爭能力，以高效及差異化的經營策略，分別取得ISO9001/13485 國際認證、歐洲 CE/REACH認證、美國UL/ETL/ASME認證、台灣精品獎及多國相關專利、商標註冊等。達到好還要更好的品質政策。

以打造全球PUMA氣動中心為宗旨的PUMA合正機械，秉持合作產銷、正派經營為理念，同時加強落實企業責任CSR，重視環保、綠能及積極參與公益，達到ESG落實企業永續經營，將成果回饋給合作夥伴，攜手共創雙贏。