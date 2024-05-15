《國際產業》陸新能源車排名 小米靠SU7躋身第8

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】根據最新統計，藉由新車款SU7轎跑車4月超人氣的銷售量7,000輛，中國大陸手機製造業者小米不僅搖身一變成為新能源車商，同時也躋身為大陸第8大電動車廠。

小米成為大陸前10大電動車業者，指的是跟蔚來以及小鵬等，專門製造非傳統燃油的新興汽車公司相比。至於福斯、特斯拉以及吉利等，則算是傳統大型汽車業者。

小米旗下首款SU7，在4月賣出7,058輛，是從3月下旬推出後的第1個全月業績。因小米希望2024年能賣掉至少10萬輛，故在剩下的時間內，每個月至少得賣11,618量才可達成目標。

路透社指出，才剛上市的SU7轎跑，已擠下大陸國企長安汽車的電動車Avatr（阿維塔），成為當地第8大電動車新貴。除了前述的蔚來與小鵬外，廣氣埃安（Aion）以及吉利極氪（Zeekr）等，都算是新興的電動車新創公司。

有華為撐腰的鴻盟智行（HIMA），旗下品牌包括問界（Aito）以及Luxeed，4月的電動車銷售量合計為20,819輛。鴻蒙智行是鴻蒙智慧汽車技術的生態聯盟，主要在跟合作夥伴一齊推動汽車智慧化研發，打造智慧汽車產品。

德國的福斯汽車，4月藉由兩家與陸企合資的車廠，共交給客戶13,108輛ID系列車款，這些電動車的入門價低於小米標配，售價在215,900人民幣，約29,845美元的SU7。

看好小米電動車未來發展的匯豐前海證券（HSBC Qianha）預估，2025年小米汽車銷售量可望達24萬輛，2026年將賣出34.8萬輛。中國乘用車協會（CPCA）統計，4月當地非商用車出口飆升至歷史新高，但大陸國內銷售量卻較去年同期下滑5.8%。

中國大陸本土冠軍比亞迪，4月以120,234輛的銷售量高居大陸電動車業績榜首。美國特斯拉4月的Model 3以及Y，在大陸共賣出31,421輛。小米基本款SU7比特斯拉在中國大陸賣的Model 3車款，要便宜約4,000美元。