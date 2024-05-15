《生醫股》MSCI覆雨翻雲 昱展新藥衝漲停 2檔卻臉綠

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【時報記者郭鴻慧台北報導】MSCI全球小型指數成分股新納入昱展新藥(6785)、順藥(6535)等，市場反應不一，昱展新藥一度漲停、順藥一度跌停，另外，精華(1565)被剔除榜單之外，股價壓在平盤下方整理。

昱展研發進度最快的ALA-1000，其主要適應症為治療鴉片類成癮症的慢性疼痛，此產品已授權予國際戒毒癮藥龍頭藥廠Indivior，目前雙方正處於技術移轉與商業化量產批的三期臨床用藥試製中，因戒毒癮藥物屬管制藥品，為免進出口申報問題，未來Invidior預計將轉往美國生產。

昱展保有的ALA-1000於大中華區人用及全球伴侶動物之授權權利，其中中國授權目前已有洽談對象，其主要適應症將用於治療鴉片類成癮症之術後疼痛。

順藥目前腦中風重磅藥物LT3001已執行的3個關鍵性二期臨床試驗中，由中國授權夥伴上海醫藥集團負責的中國區臨床試驗收案速度超乎預期，目前收案人數已破8成，預計年中完成病患入組(Last Patient In, LPI)，年底解盲時程如期，而順藥主導的2個跨國性臨床試驗也計畫於2025年完成。

精華首季合併獲利1.9億元，每股稅後3.77元，前4月營收年減5.26%。由於美國客戶、日本客戶訂單不見顯著回溫，今年展望仍偏保守。