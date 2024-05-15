招募困難 北榮五專科住院醫師6月起加薪6000元

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台北榮總院長陳威明今天表示，因注意到部分專科招募住院醫師較困難，經評估後，6月1日起提高內、外、婦產、兒及急診5大專科的住院醫師薪資，每月加薪新台幣6000元。

陳威明今天透過文字對媒體表示，近期北榮也注意到某些專科招募住院醫師比較困難，陳威明說，經詳細評估後，決定自6月1日起優先將內、外、婦產、兒及急診5大專科，提高住院醫師薪資，每月增加6000元，並採取滾動式檢討。

若是其它專科亦有相同的困難時，陳威明說，將比照辦理，以穩定各專科的平衡發展，更進一步確保醫療品質與病人安全。

陳威明指出，台北榮總多年來致力營造良好工作環境，自去年起陸續調高醫事人員薪資，以因應國內醫療人力普遍短缺的問題，特別是藥師、護理師，去年人事支出比民國111年增加近新台幣6億元；北榮今年1月起又再次配合公務人員調薪政策，全體員工、包括行政人員及契約人員，均調漲4%。

「沒有幸福、無後顧之憂的員工，就不會有真心感動的醫療服務」，陳威明說，北榮為指標性公立醫學中心，採醫療作業基金制，需自給自足，成本增加仍須醫院營收支應；但北榮仍院透過薪資福利調整、醫護宿舍更新及環境改善，希望更多優秀醫療人才投入醫療行業為全民服務。

陳威明表示，北榮以健保為主要收入來源，營運受健保點值影響；期待健保點值能維持穩定及合理，讓醫院更有能力全力配合國家醫療政策，照顧所有職類員工，共同為熱愛的醫療志業及提升醫療品質而努力。