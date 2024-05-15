高雄3大流行病齊爆釀百死 陳其邁回應了

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高市議員劉德林今（15）日質詢時指出，近來高雄3大流行疾病登革熱、腸病毒、新冠疫情三箭齊發，新冠死亡個案更多達114人，他更怒批，去年市府砸3億多元、動員26萬人卻仍爆發3000多例登革熱，直批清零計畫失敗，要求檢討改進。對此，市長陳其邁強調，自己親自督軍，會戒慎恐懼，根據疫情調整策略。

劉德林指出，疾管署點名腸病毒高風險區，包括新北、桃園、高雄、屏東等6縣市，預估6月達高峰；根據高市府衛生局資料顯示，腸病毒就診人數919人，相較前1周上升9.8％，學校有53班停課，更出現1名重症病患。

教育局長謝文斌表示，停課班級數上周53班、學生數259人，現行規定7天內，班級有2位感染就要停課，市府非常重視腸病毒宣導勤洗手，市長也親自到學校做宣導，另教育局也不定期到學校稽查，提醒老師要求小朋友落實勤洗手，並對家長加強宣導。

劉德林接著提到，高雄登革熱疫情嚴峻，今年累計145例，但以去年來說，市府衛生局、環保局、民政局斥資超過3億元，動員26萬人次，執行清零專案，搞得基層人仰馬翻，最後清零計畫失敗，還有3145例登革熱，質疑成效不佳。

劉德林也指出，高雄新冠疫情升溫，今年截至5月12日確診831人，其中65歲以上占81％，更令人驚訝的是，死亡個案多達114人。他要求針對上述3種流行疾病，市府必須提出更有效的防疫對策因應。

對此，陳其邁答詢回應，這3種疾病都是自己親自督軍，每2周市政會議都要報告防疫狀況，會加強局處橫向聯繫，「放心我每天都在盯，盯到他們（局處）很煩」，面對疫情會戒慎恐懼，全力以赴。

陳其邁說明，針對登革熱社區防疫預算，原先里長防疫、環境清潔10萬元，今年增加到12萬元。至於新冠疫情，因為病毒變來變去的，提醒長輩要打疫苗預防重症，而住宿型機構、醫院、日照中心都是防治重點。