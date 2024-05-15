一年開3000張罰單 中壢恐怖市場「垃圾跟山一樣高」

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桃園市中壢區新明市場外攤問題嚴重，甚至延伸到分隔島，豈料垃圾被棄置分隔島問題更明目張膽，傍晚有老鼠在分隔島跳舞，議員彭俊豪斥宛如第三世界國家，警方和環保局取締成效不彰，要求跨局處鐵腕扣貨品、扣車牌根治。副市長王明鉅坦言光取締效果不大，會跨局處細緻長遠規畫，一次處理完畢。

彭俊豪說，新明市場是滿足在地市民日常生活所需的重要市集，其實大多數的商家都能與周圍的民眾友好相處，保持環境的清潔，但少部分商家為了自己方便，經常性占用新明路的中央分隔島，將貨物大量堆置，離去後就把空箱、籃子、垃圾全留在現場，每逢尖峰時段就像是第三世界的國家，成堆的垃圾堆置在分隔島上甚至漫到行穿線上，造成環境髒亂，嚴重影響市容。

彭俊豪說，派出所每年開出3000多張的罰單，店家卻都罰不怕，無法約束商家的脫序行為，影響政府威信，要求市府硬起來，跨單位一同處理沈痾，像是沒入貨物或查扣車牌，才有強制力，還給民眾一個乾淨的市場空間。

市長張善政說，治標部分已請環保局加強清運，透過縮時攝影去年取締203件、今年也已取締64件，針對少數店家惡行會找出源頭嚴懲，將由經發局主責跨局處解決新明市場問題。

副市長王明鉅補充，9日已由市長召開跨局處會議討論新明市場議題，坦言環保和警察局取締就像貓抓老鼠效果不大，會持續請周邊攤商節制、加強清潔，但也會再跨局處開會討論細緻長遠的規畫，希望一次處理完畢，不要再惡化。

警方指出，中壢經國所截至4月底已取締明德路違規停車365件、違規設攤562件、於道路放至障礙物4件。環保局則安裝縮時攝影機1台及告示牌1面，提醒該區勿亂丟垃圾，並不定期派員前往稽查，加強取締裁處，中壢區中隊垃圾車也每日3次定點收運，避免垃圾堆置。