樹德收納推動智能製造領產業升級

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樹德企業展出以系列性商品展出，從工作站、工具車到工具箱，以整體規劃設計，打造出企業工廠獨一無二的高效收納系統。

樹德企業參與15至18日高雄自動化工業展，提供了一個與業者交流合作的平台，同時也讓更多人了解到了樹德企業努力和成就。樹德企業表示，將繼續致力於科技創新，推動傳統工業的智能化轉型，為產業發展注入更多活力和動力。此次以系列性商品展出，從工作站、工具車到工具箱，以整體規劃設計，打造出企業工廠獨一無二的高效收納系統。

樹德企業一直以來致推動產業升級，從自己的半山夢工廠開始導入42支大吸管設置獨家中央供料系統、46公尺世界最高自動立體倉儲系統和99.8%高良率塗裝生產線等先進技術。建立起智慧製造的一個新的里程碑。以夢工廠做為一個示範場域，呈現一個高效率與收納結合，讓大家也看到導入智慧生產的歷程。

吳宜叡董事長表示，樹德不僅致力於提升生產效率和產品品質，更關注如何利用科技來實現對環境的友好生產，從夢工廠興建，以智慧生產、智能倉儲、永續角度來興建，這一切的新興設施，就是為打造一個高效智慧生產的夢工廠。

樹德企業期待未來能夠與更多的合作伙伴攜手，共同推動工業智能化的進程，實現更加綠色、智慧和可持續的生產方式。本次展出將於5月在高雄展覽館S2070展位展出，歡迎大家前來參觀鑑賞，更多詳細資訊瀏覽樹德官網：www.shuter.com.tw。