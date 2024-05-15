21大醫事團體齊籲「台灣參與WHA」 準衛福部長提2原因獲國際支持

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今年世界衛生大會（WHA）將在5月27日在瑞士日內瓦召開，台灣自2017年起未收到邀請函。21大醫事團體今天召開國際記者會，呼籲世界衛生組織（WHO）恢復台灣以觀察員身分參與WHA。準衛福部長、醫師公會全聯會榮譽理事長邱泰源表示，近年國際對於台灣參與WHA的聲音越來越大，但還需要努力，並提出2原因台灣應獲得國際支持。

台灣已是第8年未受邀WHA，今年5月1日美國國務卿布林肯發表聲明呼籲WHO恢復邀請台灣以觀察員身分參與。21個醫事團體今天召開國際記者會，邱泰源表示，近年國際間很多強烈支持台灣參與WHA，主要有2個原因，第一是我們的醫療防疫品質非常高，更重要的多年來台灣所有醫事同仁樂於在世界各國需要醫療協助的時候，絕對不缺席。

醫師公會全聯會理事長周慶明表示，台灣36萬名醫事人員不遺餘力照顧人民健康，台灣擁有高科技的醫療技術和人才，非常樂意跟全世界分享，當然我們也急需與世界各國交流醫藥衛生知識和經驗。代表全世界數百萬醫師的世界醫師會（WMA）每年皆正式致函WHO幹事長譚德塞，今年特別強調「WHO已經浪費太多時間拒絕台灣參與WHA」。

身為婦產科醫師的國民黨立委陳菁徽，今年也將出訪日內瓦。她表示，健康議題是跨國界跨世代的，為了台灣的下一代和全球人口永續一起努力。台灣面臨高齡化、少子化的挑戰，還有健保改革醫護人員權益等議題，希望向國外取經，將好的經驗帶回台灣。

牙醫師公會全聯會理事長江錫仁表示，WHO設定目標是2030年達到「全球健康覆蓋」，當然不能缺少台灣人民的健康覆蓋，因為健康是基本人權，也是普世價值，不能因為種族、宗教、政治、經濟、社會而有所差別。

藥劑生公會理事長蘇仁鑑表示，台灣從過去SARS洗禮到新冠疫情的表現，十足展現出醫療水平，無論是防疫工作或生技醫療，都是世界上非常優秀頂尖的國家之一，「WHO把我們排除在外是世界人民的損失，也是WHO最大的損失。

呼吸治療師公會全聯會理事李昆達說，呼吸治療師在新冠疫情間付出良多，冒著生命危險照顧呼吸衰竭的病人，有非常多經驗可以和全世界分享，並呼籲「WHA台灣不缺席，因為我們真的可以付出很多！」

放射師公會全聯會監事温建雄說，放射師有如第一線作戰士兵，用高科技的裝備對抗傳統思維 Taiwan Can Help不是口號，而是行動，一步一腳印讓世界看到台灣。牙體技術師公會全聯會理事長林慶茂也說，一個人不可能缺了哪一根血管，否則循環是不好的，台灣絕對有能力和資源可以幫助全世界，未來應該更有力道爭取參與。

去年台灣民間團體在WHO官方健走活動時，當面向譚德塞表達訴求。周慶明表示，大家很團結、激昂地喊口號，讓他知道台灣永遠不會缺席，預計今年可能也是類似的狀況，不只醫師公會全聯會，還有牙醫師公會、藥師公會等團體，將一起在日內瓦努力。