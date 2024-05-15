《營建股》MSCI唱名 名軒、永信建、達麗high起來

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【時報記者郭鴻慧台北報導】MSCI全球小型指數成分股新納入4檔營建股，包括名軒(1442)、海悅(2348)、永信建(5508)、達麗(6177)，其中3檔個股漲幅落在3.5~0.5%左右，海悅昨日股價創高後，今日高檔有壓，股價跌幅超過3.5%。

永信建首季EPS 4.9元，為歷史第三高，下半年將推兩筆個案，包括總銷19億元的仁武「大昌案」、總銷20億元的鳳「鳳東案」完工，第4季可望開始挹注業績。永信建首季營收30.76億元，年增303.39%，創歷史次高紀錄，稅後淨利10.66億元，年增311.77%，每股盈餘4.9元。

達麗首季合併獲利1799萬元，每股稅後0.04元，今年有兩筆個案要入帳，完工案量達約115億元，包括總銷近40億元的「陽明大苑」，已完銷，及台南東區總銷76億元「達麗松丹」，已售65%，法人預期，今年業績和去年差不多。

達麗今年推案將達177億元，計劃推出總銷80億元的台南歸仁「達麗世界仁」案，總銷62億元的北投「達麗河蘊」案，及總銷35億元高雄橋頭「達麗世界學」。

名軒今年度推案量就達74億元，至於在業績表現方面，去年公司因無帳可入，基期較低，今年上半年在海樂地、國王之森個案及少部分成屋入帳下，Q1、Q2可望繳出漂亮的獲利成績單。

名軒下半年將推出兩筆個案，包括總銷36億元的苗栗後龍維真段，將規劃地下3樓、地上15樓，總戶數453戶，以及總銷38億元的高雄鳳山福誠段，規劃地下2樓、地上14樓，總戶數近400戶。