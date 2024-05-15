輝能法國研發中心啟用 強化歐洲在地供應鏈

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輝能科技14日在法國巴黎舉辦研發中心計畫啟動典禮，宣布將於巴黎薩克雷（Saclay）地區成立其首座海外研發中心的計劃，為歐洲市場量身定制次世代鋰陶瓷電池技術。

輝能創辦人暨集團主席楊思枬表示，今年初在台灣啟用的Giga級量產示範線是全球首個鋰陶瓷電池的規模化生產線，代表輝能已經成功從實驗室走入量產線，接下來，從量產線走入市場的最後一哩路，將結合台灣與法國的技術實力，來一同走完。將輝能的研發能量擴展到巴黎薩克雷，加速我們為歐洲客戶建立在地化價值鏈的關鍵策略。感謝從法國中央政府到薩克雷地區各層級政府單位與研發機構的支持。

輝能首座海外研發中心選址於巴黎薩克雷地區，當地被譽為世界上八大創新集聚地之一，在法國和歐洲都是創新卓越的標誌。此區域不僅有被喻為「法國麻省理工」的巴黎薩克雷大學與創新的產業生態圈，更為企業提供了完善的基礎設施與後勤系統支持。輝能科技決定在此建立研發中心，突顯了利用該地區活躍生態系統中的頂尖科學人才和資源的戰略願景。

薩克雷研發中心將設立兩個實驗室，「奧德賽」實驗室預計將於2024年啟用，大型實驗室「伊利亞德」則預計在2025年初開始運作，在輝能科技首席科學家暨研發中心負責人Dmitry Belov的領導下，該中心將與輝能位於台灣的研發團隊協同合作、實現跨國資源整合，和法國以及歐盟的戰略合作夥伴密切合作，建立在地先進電池材料價值鏈，以驗證並持續導入新材料和技術，滿足歐洲市場的需求。這些研發進展也將應用於輝能敦克爾克超級工廠的商業生產。

同時，輝能與法國先進材料大廠Arkema簽訂了合作意向書，開發專為輝能次世代鋰陶瓷電池量身定制的先進高性能材料，計畫運用Arkema全方位且高度創新的電池材料，來協助輝能加速次世代鋰陶瓷電池開發的腳步。