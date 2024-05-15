北市「凹陷街」3字頭公寓被掃貨！看好「這原因」賭漲100％

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社子島開發案露曙光，目前待內政部審議核定區段徵收範圍，加上鄰近的北士科重劃區新案點火，帶動整體士林、北投平均房價。據悉，目前不少都更危老業者鎖定延平北路五段的葫蘆街附近「掃貨公寓」，去年至今非特殊成交，已經從單筆成交3字頭，如今見到4字頭交易。

由於葫蘆街成交單價屬於北市「凹陷街」，也有人鼓勵一般自住民眾若能接受老公寓，雖然屋齡已40、50年，但低價入手未來有機會「邊住邊增值」，加上葫蘆國小附近有漢皇集團「海光段公辦都更案」，預料開價上看8字頭，都讓該區房價充滿想像。

住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，士林海光段不比正社子過於蛋白，搭上房市熱潮讓一些新案開出區域高價，如今若觀察出現交易潮，不無可能來自於建商或資產實力雄厚者之手，至於若是一般民眾也有意搶進，則要特別注意都更、危老發展得有整合效益，建商開發興趣的前提。

他提到，若土地持份或面積過小，又或是地段上有瑕疵，都不見得可收立即成效，還可能曠日廢時，且因取得成本勢必比在地原居民高，後續整合的結果也不一定划算，還有眼下房市過熱，等待整合的過程是否漫長，其中暗藏變數，皆建議最好是資產上有一定實力，耐得住性子，撐得住持有階段的變動性。