企業誠信與透明法遵座談會 打造永續治理競爭力

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為了促進企業誠信守法，財政部北區國稅局於5月14日舉辦「廉結新篇章 誠信引路人–菸品落實法遵」座談會，邀請稅務專家學者、企業內公司治理部門人員、國內菸品製造（進口）業者、對稅務與誠信議題感興趣的大學生一同參與。藉由專題演講分享最新的公司治理趨勢，聚焦「誠信經營」、「透明法遵」議題，並且透過世界咖啡館方式進行共學交流，將誠信經營理念深植與會者心中，因應未來企業經營的新挑戰。

座談活動在財政部謝鈴媛常務次長及法務部廉政署沈鳳樑副署長致詞後揭開序幕。謝常務次長在致詞中表示，財政部為落實「聯合國反貪腐公約」、「國家廉政建設行動方案」政策，從 111 年起便逐步推動「企業服務廉政平臺」，透過各項簡政便民、對話交流方式，讓企業瞭解財政部各項重要政策，蒐集並協助解決企業疑慮，在提升廉政透明度方面成效顯著。沈副署長則特別肯定財政部推動廉政工作不遺餘力，且經常推動企業誠信系列座談，他提到，根據國際透明組織在今年初公布2023年的清廉印象指數（Corruption Perceptions Index，簡稱 CPI），臺灣在180個國家地區中排名第28名，可說是公部門和企業一起努力的成果，希望未來持續加強合作，提升國家的廉政清廉度。

專題演講首先由財政部賦稅署宋秀玲署長以「國際透明與合理納稅─受控外國企業（CFC）制度」為題，分享各國政府針對跨國企業常見的避稅模式推出的反避稅政策，以及經濟數位化後衍生的租稅挑戰。宋署長強調，反避稅已經是多數國家共同合作事項，過去跨國企業透過移轉並隱藏利潤於低稅負地區的做法，已非節稅方法，甚至會被認定涉逃漏稅。企業或個人都要因應CFC制度上路，檢視可能造成的影響。

KPMG安侯企業管理公司朱成光執行副總經理，則分享「誠信驅動企業競爭力：從 ISO 37001看誠信經營的價值」。朱執行副總指出，ESG是當前國際最熱的議題，「ESG當中，G（公司治理）尤其重要。」臺灣為了讓企業接軌國際，也在2024年進入「公司治理4.0–永續發展行動方案」。從國內外治理評鑑重點及上市上櫃公司誠信經營守則之規範來看，建議企業可思考導入ISO37001，除了能符合國際規範誠信風險管控機制，達到國際評鑑和公司治理評鑑要求，也能提供企業一致遵循方向，深化企業誠信經營文化等。

本次座談活動結合菸品健康福利捐經費，政治大學財政學系羅光達教授也以「落實菸品法遵、加熱菸審查與稅收」主題，向與會人員說明我國的菸品稅法、稅捐收入，以及相關稅制與防制私菸的關係。同時呼籲營業人應誠實申報菸稅，落實法遵，長期來看，有助政府資料蒐集與市場預測的能力，並符合ESG的公司治理目標。羅教授說：「企業推動ESG已從過去倡議性質，漸漸轉向法規要求。」呼籲良好的公司治理必須以健全的法令遵循制度為基石，以達成永續經營。

座談會下半場的世界咖啡活動，主持人朱成光執行副總以近期最受關注的食安及企業行賄議題，引導各組從不同角色、立場，思考企業誠信、稅務誠信、風險和危機管理，參與的企業主管和學生們在熱絡氣氛中，都收穫滿滿。本次座談更邀請財政部國庫署政風室設置「財政部企業服務廉政平臺」宣導展區，共同宣導該署推廣誠信法遵及簡政便民之理念。