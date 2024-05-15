新北市議長盃龍舟錦標賽開跑 15日循古禮祭江點睛

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新北市迎接端午佳節，由新北市議會與新北市體育總會聯合主辦的「新北市議長盃第十四屆龍舟錦標賽」，將於6月9日和10日在微風運河舉行，5月15日並舉辦「祭江點睛」記者會，象徵活動正式開跑，希望吸引眾多市民參與觀賽，共同感受端午節的熱情與中華文化的千年傳承。

新北市長侯友宜致詞時表示，5日的龍舟點睛儀式象徵活動正式開跑，剛好是釋迦牟尼佛誕節，這時間選的很好，剛剛才知道今天也是議長蔣根煌的農曆生日，也祝福議長生日快樂，這就是一個緣分，而5月1日是議長的國曆生日，剛好那天也是媽祖生日，希望市府團隊與議長跟所有的議員努力下，新北市都能國泰平安、風調雨順，憑著龍舟團隊精神，團隊合作，不管哪個黨派，大家一起來交朋友，分享友誼，讓生活更好。

在議長蔣根煌和市長侯友宜帶領下，眾人依循古禮舉行祭江點睛儀式，為龍舟賽祈福，希望賽事能夠順利舉行。由三重集美國小帶來氣勢如虹的表演，為新北市的文化藝術和體育競技領域增添繽紛色彩。

今年的龍舟錦標賽共有98隊參賽，包括14隊大龍男子組隊伍、6隊女子組隊伍、49隊混合組隊伍，以及20隊小龍男子組隊伍和9隊小龍女子組隊伍。參賽者來自各行各業、各種背景，包括外籍人士、原住民和學生等，其中外籍人士有148人，來自27個國家。這些隊伍將爭取高達245萬元的獎金和榮譽，共同在微風運河上一展身手。

除了觀賞龍舟賽事外，6月9日晚上7時還將舉辦「粽夏樂浪音樂會」，活動2日更有豐富的龍年主題活動，如龍年行大運、龍年御守、龍紋香包、恐龍主題玩具等好禮，還有精彩的舞台節目。大會特別加碼萬元黃金粽子作為刮刮樂大獎，同時也準備了禮券等熱門商品，期待在欣賞龍舟比賽的同時，共同渡過一個充滿歡樂的端午假期。此外，在龍舟賽的官方網站和社群平台還有龍舟小遊戲及互動等精彩活動，參與者更有機會獲得千元禮券，歡迎全家大小一同參與！