從零歲開始！新北嬰幼兒閱讀活動 特推雲門舞集律動課

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閱讀，從零歲開始！新北市「閱讀起步走」嬰幼兒專屬的閱讀活動登場，今年特別加入雲門「身體愛閱讀」律動課程，希望能帶給父母閱讀的新體驗，即日起至11月止將於全市陸續展開，還可免費領取分齡閱讀禮袋，歡迎爸爸媽媽一起來享受閱讀的樂趣。

本次活動分為5大主題，包括「閱讀，動起來」故事律動課、「我是一本書」互動遊戲展、「孕遇幸福」孕媽咪悅讀講座、親子共讀講座、以及「新北寶寶愛看書」熱門預約書展。

新北市立圖書館王錦華館長表示，為了鼓勵家長從0歲開始培養孩子的閱讀習慣，新北市「閱讀起步走」計畫，除了於新生兒辦理出生登記時免費贈送閱讀禮袋，作為送給新生兒的第一份閱讀見面禮，同時為嬰幼兒規劃專屬的閱讀活動，鼓勵爸爸媽媽從零歲開始陪孩子閱讀，培養親子共讀的基礎。

新北市「新生兒閱讀起步走」活動5月19日首先為「未來媽媽」們準備了「孕遇幸福．從悅讀開始」孕媽咪講座，讓準媽媽在懷孕期間就可以透過「閱讀胎教」，讓寶寶參與閱讀的過程。

6月份起至11月，全市還有28場分齡講座，包括台灣展臂閱讀協會理事長陳宥達醫生、貓頭鷹親子教育協會創辦人李苑芳老師、美國蒙特梭利專家陳貞旬老師、台灣閱讀協會理事長陳姣伶老師等專家學者，將帶領家長了解新世代閱讀趨勢，與嬰幼兒早期閱讀的重要，圖書館也準備了0-5歲的適齡閱讀好書，將免費送給參加講座的父母。

6月16日則首度與雲門舞集舞蹈教室合作，推出「閱讀，動起來」故事律動課，將帶親子用身體五感閱讀，一起共舞共學；至6月底止還有「我是一本書」互動遊戲展與「寶寶愛看書」熱門預約書展，活動免費，歡迎大手牽小手，一起到圖書館共讀共玩。